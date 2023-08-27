27 августа 2023
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Власти Кургана предлагают бизнесменам снести дома, чтобы построить магазины. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, экскаватор, снос дома, руины, разрушение жилого дома
В Кургане снесут 10 домов для комплексной застройки Фото:

Власти Кургана планируют снести 10 домов в районе улиц Куйбышева, Красина, Климова и Кирова, чтобы построить среднеэтажные дома, магазины и общепиты. Информация об этом размещена на сайте администрации.

«Осуществить комплексное развитие территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Куйбышева, Красина, Климова, Кирова, в городе Кургане. В перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, входит 10 домов», — говорится в постановлении. Площадь земельного участка составляет 9 722 квадратных метров.

Под снос пойдут дома по улицам Красина, Климова и Куйбышева. Общая площадь земельных участков более шести тысяч квадратов. На территории в рамках комплексного развития будет разрешено строить жилые дома до восьми этажей, магазины и общепиты — до трех этажей.

Список объектов капитального строительства, подлежащих сносу:

  • улица Красина, д. 34%
  • улица Климова, д. 5, 7, 9, 10а, 13а, 13б;
  • улица Куйбышева, д. 10, 22, 24.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана ради комплексной застройки снесут более 30 домов. Объекты расположены в районе бывшего стадиона «Локомотив». Еще 34 дома планируют снести в районе улиц Кирова, Климова, Томина, Набережная.

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Власти Кургана планируют снести 10 домов в районе улиц Куйбышева, Красина, Климова и Кирова, чтобы построить среднеэтажные дома, магазины и общепиты. Информация об этом размещена на сайте администрации. «Осуществить комплексное развитие территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Куйбышева, Красина, Климова, Кирова, в городе Кургане. В перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, входит 10 домов», — говорится в постановлении. Площадь земельного участка составляет 9 722 квадратных метров. Под снос пойдут дома по улицам Красина, Климова и Куйбышева. Общая площадь земельных участков более шести тысяч квадратов. На территории в рамках комплексного развития будет разрешено строить жилые дома до восьми этажей, магазины и общепиты — до трех этажей. Список объектов капитального строительства, подлежащих сносу: Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана ради комплексной застройки снесут более 30 домов. Объекты расположены в районе бывшего стадиона «Локомотив». Еще 34 дома планируют снести в районе улиц Кирова, Климова, Томина, Набережная.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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