Власти Кургана предлагают бизнесменам снести дома, чтобы построить магазины. Список

28 августа 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

В Кургане снесут 10 домов для комплексной застройки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана планируют снести 10 домов в районе улиц Куйбышева, Красина, Климова и Кирова, чтобы построить среднеэтажные дома, магазины и общепиты. Информация об этом размещена на сайте администрации. «Осуществить комплексное развитие территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Куйбышева, Красина, Климова, Кирова, в городе Кургане. В перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, входит 10 домов», — говорится в постановлении. Площадь земельного участка составляет 9 722 квадратных метров. Под снос пойдут дома по улицам Красина, Климова и Куйбышева. Общая площадь земельных участков более шести тысяч квадратов. На территории в рамках комплексного развития будет разрешено строить жилые дома до восьми этажей, магазины и общепиты — до трех этажей. Список объектов капитального строительства, подлежащих сносу: улица Красина, д. 34%

улица Климова, д. 5, 7, 9, 10а, 13а, 13б;

улица Куйбышева, д. 10, 22, 24. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана ради комплексной застройки снесут более 30 домов. Объекты расположены в районе бывшего стадиона «Локомотив». Еще 34 дома планируют снести в районе улиц Кирова, Климова, Томина, Набережная.

Власти Кургана планируют снести 10 домов в районе улиц Куйбышева, Красина, Климова и Кирова, чтобы построить среднеэтажные дома, магазины и общепиты. Информация об этом размещена на сайте администрации. «Осуществить комплексное развитие территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Куйбышева, Красина, Климова, Кирова, в городе Кургане. В перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, входит 10 домов», — говорится в постановлении. Площадь земельного участка составляет 9 722 квадратных метров. Под снос пойдут дома по улицам Красина, Климова и Куйбышева. Общая площадь земельных участков более шести тысяч квадратов. На территории в рамках комплексного развития будет разрешено строить жилые дома до восьми этажей, магазины и общепиты — до трех этажей. Список объектов капитального строительства, подлежащих сносу: Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана ради комплексной застройки снесут более 30 домов. Объекты расположены в районе бывшего стадиона «Локомотив». Еще 34 дома планируют снести в районе улиц Кирова, Климова, Томина, Набережная.