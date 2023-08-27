27 августа 2023
26 августа 2023
25 августа 2023

В Курганской области приостановили ремонт двух мостов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие котельни в Петухово. Курган, знак, указатели, лето, ограждение, ремонт, трасса, дорога, ремонтные работы
В Шатровском округе приостановили ремонт двух мостов (архивное фото) Фото:

В Шатровском округе (Курганская область) из-за сгнивших балок приостановили ремонт двух мостов. Об этом сообщила директор департамента строительства, экспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова

«В Шатровском округе три деревянных моста ремонтируется. На двух мы приостановили работу. Выяснилось, что на них прогнили все балки. Необходимо принимать другие технические решения. Сейчас проектировщики оперативно отрабатывают по этим вопросам», — рассказала Саблукова в ходе прямого эфира в группе «ЦУР Курганской области». На третьем мосту меняют ограждение, перила и настил.

Ранее URA.RU писало, что курганцам ограничили движение по Некрасовскому мосту. Строители разобрали часть пешеходной зоны, пожаловались горожане. Также сообщалось, что Бурова-Петровском мосту завершили демонтажные работы. По словам главы города Елены Ситниковой, ремонт идет с опережением графика.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шатровском округе (Курганская область) из-за сгнивших балок приостановили ремонт двух мостов. Об этом сообщила директор департамента строительства, экспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова «В Шатровском округе три деревянных моста ремонтируется. На двух мы приостановили работу. Выяснилось, что на них прогнили все балки. Необходимо принимать другие технические решения. Сейчас проектировщики оперативно отрабатывают по этим вопросам», — рассказала Саблукова в ходе прямого эфира в группе «ЦУР Курганской области». На третьем мосту меняют ограждение, перила и настил. Ранее URA.RU писало, что курганцам ограничили движение по Некрасовскому мосту. Строители разобрали часть пешеходной зоны, пожаловались горожане. Также сообщалось, что Бурова-Петровском мосту завершили демонтажные работы. По словам главы города Елены Ситниковой, ремонт идет с опережением графика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...