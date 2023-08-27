В Курганской области приостановили ремонт двух мостов

28 августа 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

В Шатровском округе приостановили ремонт двух мостов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шатровском округе (Курганская область) из-за сгнивших балок приостановили ремонт двух мостов. Об этом сообщила директор департамента строительства, экспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова «В Шатровском округе три деревянных моста ремонтируется. На двух мы приостановили работу. Выяснилось, что на них прогнили все балки. Необходимо принимать другие технические решения. Сейчас проектировщики оперативно отрабатывают по этим вопросам», — рассказала Саблукова в ходе прямого эфира в группе «ЦУР Курганской области». На третьем мосту меняют ограждение, перила и настил. Ранее URA.RU писало, что курганцам ограничили движение по Некрасовскому мосту. Строители разобрали часть пешеходной зоны, пожаловались горожане. Также сообщалось, что Бурова-Петровском мосту завершили демонтажные работы. По словам главы города Елены Ситниковой, ремонт идет с опережением графика.

В Шатровском округе (Курганская область) из-за сгнивших балок приостановили ремонт двух мостов. Об этом сообщила директор департамента строительства, экспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова «В Шатровском округе три деревянных моста ремонтируется. На двух мы приостановили работу. Выяснилось, что на них прогнили все балки. Необходимо принимать другие технические решения. Сейчас проектировщики оперативно отрабатывают по этим вопросам», — рассказала Саблукова в ходе прямого эфира в группе «ЦУР Курганской области». На третьем мосту меняют ограждение, перила и настил. Ранее URA.RU писало, что курганцам ограничили движение по Некрасовскому мосту. Строители разобрали часть пешеходной зоны, пожаловались горожане. Также сообщалось, что Бурова-Петровском мосту завершили демонтажные работы. По словам главы города Елены Ситниковой, ремонт идет с опережением графика.