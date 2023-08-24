24 августа 2023
23 августа 2023

Курганцам ограничили движение по Некрасовскому мосту. Фото

На Некрасовском мосту в Кургане строители разобрали часть пешеходной зоны
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт Некрасовского моста. Курган , мост, ремонт моста, ремонтные работы, некрасовский мост
К ремонту аварийного путепровода приступили в прошлом году (архивное фото) Фото:

Жители Кургана пожаловались на ремонтные работы в пешеходной зоне на Некрасовском мосту. Строители сняли часть полотна и ограничили движение в одном из направлений, сообщили горожане.

«Замечательно отремонтирован Некрасовский мост. Не прошло и года, как по нему уже невозможно ходить», — передает telegram-канал «ЧП Курган» мнение местного жителя.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа.

Ремонт путепровода начался в апреле 2022 года. По словам главы города Елены Ситниковой, работы шли в соответствии с графиком. Власти обещали завершить реконструкцию к концу строительного сезона текущего года. Планировался перенос кабельных линий связи, установка металлических щитов у опор освещения и демонтаж лестничных сходов. В июле на мосту установили таблички с отчетом о завершении ремонтных работ, где была допущена ошибка в написании улицы Пролетарской. Позже их заменили.

Строители демонтировали участок дорожного полотна в пешеходной зоне
Строители демонтировали участок дорожного полотна в пешеходной зоне
Фото:

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Жители Кургана пожаловались на ремонтные работы в пешеходной зоне на Некрасовском мосту. Строители сняли часть полотна и ограничили движение в одном из направлений, сообщили горожане. «Замечательно отремонтирован Некрасовский мост. Не прошло и года, как по нему уже невозможно ходить», — передает telegram-канал «ЧП Курган» мнение местного жителя. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа. Ремонт путепровода начался в апреле 2022 года. По словам главы города Елены Ситниковой, работы шли в соответствии с графиком. Власти обещали завершить реконструкцию к концу строительного сезона текущего года. Планировался перенос кабельных линий связи, установка металлических щитов у опор освещения и демонтаж лестничных сходов. В июле на мосту установили таблички с отчетом о завершении ремонтных работ, где была допущена ошибка в написании улицы Пролетарской. Позже их заменили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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