Курганцам ограничили движение по Некрасовскому мосту. Фото

На Некрасовском мосту в Кургане строители разобрали часть пешеходной зоны

25 августа 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

К ремонту аварийного путепровода приступили в прошлом году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана пожаловались на ремонтные работы в пешеходной зоне на Некрасовском мосту. Строители сняли часть полотна и ограничили движение в одном из направлений, сообщили горожане. «Замечательно отремонтирован Некрасовский мост. Не прошло и года, как по нему уже невозможно ходить», — передает telegram-канал «ЧП Курган» мнение местного жителя. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа. Ремонт путепровода начался в апреле 2022 года. По словам главы города Елены Ситниковой, работы шли в соответствии с графиком. Власти обещали завершить реконструкцию к концу строительного сезона текущего года. Планировался перенос кабельных линий связи, установка металлических щитов у опор освещения и демонтаж лестничных сходов. В июле на мосту установили таблички с отчетом о завершении ремонтных работ, где была допущена ошибка в написании улицы Пролетарской. Позже их заменили. Строители демонтировали участок дорожного полотна в пешеходной зоне Фото: telegram-канал «ЧП Курган», https://t.me/kurganchp/3157

Жители Кургана пожаловались на ремонтные работы в пешеходной зоне на Некрасовском мосту. Строители сняли часть полотна и ограничили движение в одном из направлений, сообщили горожане. «Замечательно отремонтирован Некрасовский мост. Не прошло и года, как по нему уже невозможно ходить», — передает telegram-канал «ЧП Курган» мнение местного жителя. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа. Ремонт путепровода начался в апреле 2022 года. По словам главы города Елены Ситниковой, работы шли в соответствии с графиком. Власти обещали завершить реконструкцию к концу строительного сезона текущего года. Планировался перенос кабельных линий связи, установка металлических щитов у опор освещения и демонтаж лестничных сходов. В июле на мосту установили таблички с отчетом о завершении ремонтных работ, где была допущена ошибка в написании улицы Пролетарской. Позже их заменили.