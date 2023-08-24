Жители Кургана пожаловались на ремонтные работы в пешеходной зоне на Некрасовском мосту. Строители сняли часть полотна и ограничили движение в одном из направлений, сообщили горожане.
«Замечательно отремонтирован Некрасовский мост. Не прошло и года, как по нему уже невозможно ходить», — передает telegram-канал «ЧП Курган» мнение местного жителя.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа.
Ремонт путепровода начался в апреле 2022 года. По словам главы города Елены Ситниковой, работы шли в соответствии с графиком. Власти обещали завершить реконструкцию к концу строительного сезона текущего года. Планировался перенос кабельных линий связи, установка металлических щитов у опор освещения и демонтаж лестничных сходов. В июле на мосту установили таблички с отчетом о завершении ремонтных работ, где была допущена ошибка в написании улицы Пролетарской. Позже их заменили.
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