Василевский, Шестеркин и Сорокин возглавили топ-10 лучших вратарей НХЛ

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Три россиянина возглавили топ-10 лучших голкиперов лиги Фото:

Три российских вратаря заняли первые места в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Список опубликован на официальном сайте организации. Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Игорь Шестеркин (Нью-Йорк Рейнджерс), Илья Сорокин (Нью-Йорк Айлендерс) возглавили рейтинг.

Первое место занял вратарь хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, говорится на официальном сайте НХЛ. Второе место у голкипера «Нью-Йорк Рейнджерса» Игоря Шестеркина. Третье место принадлежит Илье Сорокину из клуба «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее международная федерация хоккея сообщила, что организация запретила трансферы в другие страны на один сезон для московского ЦСКА из-за контракта вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией». 25-летний спортсмен был задержан 1 июля 2022 года сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге, сообщает «Дни.ру». В городском суде Всеволожска Ленинградской области рассматривался иск, который подал хоккеист, однако итоговое решение осталось неизменным, передает РАПСИ.

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Три российских вратаря заняли первые места в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Список опубликован на официальном сайте организации. Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Игорь Шестеркин (Нью-Йорк Рейнджерс), Илья Сорокин (Нью-Йорк Айлендерс) возглавили рейтинг. Первое место занял вратарь хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, говорится на официальном сайте НХЛ. Второе место у голкипера «Нью-Йорк Рейнджерса» Игоря Шестеркина. Третье место принадлежит Илье Сорокину из клуба «Нью-Йорк Айлендерс». Ранее международная федерация хоккея сообщила, что организация запретила трансферы в другие страны на один сезон для московского ЦСКА из-за контракта вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией». 25-летний спортсмен был задержан 1 июля 2022 года сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге, сообщает «Дни.ру». В городском суде Всеволожска Ленинградской области рассматривался иск, который подал хоккеист, однако итоговое решение осталось неизменным, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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