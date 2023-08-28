Василевский, Шестеркин и Сорокин возглавили топ-10 лучших вратарей НХЛ

28 августа 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Три россиянина возглавили топ-10 лучших голкиперов лиги Фото: Александр Мамаев © URA.RU Три российских вратаря заняли первые места в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Список опубликован на официальном сайте организации. Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Игорь Шестеркин (Нью-Йорк Рейнджерс), Илья Сорокин (Нью-Йорк Айлендерс) возглавили рейтинг. Первое место занял вратарь хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, говорится на официальном сайте НХЛ. Второе место у голкипера «Нью-Йорк Рейнджерса» Игоря Шестеркина. Третье место принадлежит Илье Сорокину из клуба «Нью-Йорк Айлендерс». Ранее международная федерация хоккея сообщила, что организация запретила трансферы в другие страны на один сезон для московского ЦСКА из-за контракта вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией». 25-летний спортсмен был задержан 1 июля 2022 года сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге, сообщает «Дни.ру». В городском суде Всеволожска Ленинградской области рассматривался иск, который подал хоккеист, однако итоговое решение осталось неизменным, передает РАПСИ.

Три российских вратаря заняли первые места в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Список опубликован на официальном сайте организации. Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Игорь Шестеркин (Нью-Йорк Рейнджерс), Илья Сорокин (Нью-Йорк Айлендерс) возглавили рейтинг. Первое место занял вратарь хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, говорится на официальном сайте НХЛ. Второе место у голкипера «Нью-Йорк Рейнджерса» Игоря Шестеркина. Третье место принадлежит Илье Сорокину из клуба «Нью-Йорк Айлендерс». Ранее международная федерация хоккея сообщила, что организация запретила трансферы в другие страны на один сезон для московского ЦСКА из-за контракта вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией». 25-летний спортсмен был задержан 1 июля 2022 года сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге, сообщает «Дни.ру». В городском суде Всеволожска Ленинградской области рассматривался иск, который подал хоккеист, однако итоговое решение осталось неизменным, передает РАПСИ.