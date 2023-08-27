В Челябинске на День города выступят «Дискотека Авария» и Юлианна Караулова

28 августа 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Юлианна Караулова станет одним из главных гостей Дня Челябинска на концерте Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске на День города 8 сентября выступят «Дискотека Авария» и Юлианна Караулова. Информацию об этом 28 августа озвучил вице-мэр по социальным вопросам Сергей Авдеев. «Хедлайнером концерта в День города в Челябинске станет популярная группа „Дискотека Авария“. Также перед челябинцами споет Юлианна Караулова», — рассказал Авдеев. Власти определили площадку для концерта. Он состоится на площади перед зданием Торгового центра. Праздник будет отмечаться с 8 по 10 сентября. Концерты пройдут во всех районах города. Также состоится вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Спортсмены из стран Латинской Америки и Африки выступят на ринге 8 сентября.

В Челябинске на День города 8 сентября выступят «Дискотека Авария» и Юлианна Караулова. Информацию об этом 28 августа озвучил вице-мэр по социальным вопросам Сергей Авдеев. «Хедлайнером концерта в День города в Челябинске станет популярная группа „Дискотека Авария“. Также перед челябинцами споет Юлианна Караулова», — рассказал Авдеев. Власти определили площадку для концерта. Он состоится на площади перед зданием Торгового центра. Праздник будет отмечаться с 8 по 10 сентября. Концерты пройдут во всех районах города. Также состоится вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Спортсмены из стран Латинской Америки и Африки выступят на ринге 8 сентября.