В Челябинске на День города выступят «Дискотека Авария» и Юлианна Караулова

В Челябинске на День города 8 сентября выступят «Дискотека Авария» и Юлианна Караулова. Информацию об этом 28 августа озвучил вице-мэр по социальным вопросам Сергей Авдеев.
«Хедлайнером концерта в День города в Челябинске станет популярная группа „Дискотека Авария“. Также перед челябинцами споет Юлианна Караулова», — рассказал Авдеев.
Власти определили площадку для концерта. Он состоится на площади перед зданием Торгового центра.
Праздник будет отмечаться с 8 по 10 сентября. Концерты пройдут во всех районах города. Также состоится вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Спортсмены из стран Латинской Америки и Африки выступят на ринге 8 сентября.
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