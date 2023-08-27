27 августа 2023
26 августа 2023

В Челябинске на День города выступят «Дискотека Авария» и Юлианна Караулова

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, караулова юлианна
Юлианна Караулова станет одним из главных гостей Дня Челябинска на концерте Фото:

В Челябинске на День города 8 сентября выступят «Дискотека Авария» и Юлианна Караулова. Информацию об этом 28 августа озвучил вице-мэр по социальным вопросам Сергей Авдеев.

«Хедлайнером концерта в День города в Челябинске станет популярная группа „Дискотека Авария“. Также перед челябинцами споет Юлианна Караулова», — рассказал Авдеев.

Власти определили площадку для концерта. Он состоится на площади перед зданием Торгового центра.

Праздник будет отмечаться с 8 по 10 сентября. Концерты пройдут во всех районах города. Также состоится вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Спортсмены из стран Латинской Америки и Африки выступят на ринге 8 сентября.

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В Челябинске на День города 8 сентября выступят «Дискотека Авария» и Юлианна Караулова. Информацию об этом 28 августа озвучил вице-мэр по социальным вопросам Сергей Авдеев. «Хедлайнером концерта в День города в Челябинске станет популярная группа „Дискотека Авария“. Также перед челябинцами споет Юлианна Караулова», — рассказал Авдеев. Власти определили площадку для концерта. Он состоится на площади перед зданием Торгового центра. Праздник будет отмечаться с 8 по 10 сентября. Концерты пройдут во всех районах города. Также состоится вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Спортсмены из стран Латинской Америки и Африки выступят на ринге 8 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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