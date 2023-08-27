27 августа 2023

STENOGRAFFIA устроит неформальную встречу с актрисой сериала «Территория»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие пешеходного перехода на Плотинке после ремонта. Екатеринбург, стенограффия, stenograffia
В ближайшие выходные будут разрисовывать забор напротив Свердловской филармонии Фото:

Фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA пригласил актрису сериала «Территория» Анастасию Чистякову, чтобы провести с ней творческий день. Екатеринбуржцы вместе с актрисой будут создавать арт-объект напротив Свердловской филармонии. Об этом URA.RU рассказали представители фестиваля.

«На международном фестивале уличного искусства STENOGRAFFIA 2 сентября с 13:00 до 16:00 состоится проект „Люди рисуют“. Арт-объект будут создавать жители Екатеринбурга вместе со звездой онлайн-кинотеатра PREMIER и сериала „Территория“ Анастасией Чистяковой. Автор эскиза — Алексей Грабилин, уличный художник, графический дизайнер и иллюстратор», — сообщает команда STENOGRAFFIA.

Разрисовывать будут забор длиной в 65 квадратных метров. Всем желающим выдадут краски, валики и контейнеры с краской. Новая работа STENOGRAFFIA будет посвящена искусству кино. После мероприятия в 19:00 на фудкорте в «МЕГЕ» пройдет творческая встреча с актрисой. Также поклонники смогут посетить бесплатный эксклюзивный показ серии «Территория».

В начале августа STENOGRAFFIA подарила в честь 300-летия Екатеринбургу обновленный переход на Плотинке. Рисунки были созданы на основе историй рок-музыкантов: некоторые из них рассказывают о тусовках рокеров, а часть повествует о том, как придумывались популярные песни.

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Фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA пригласил актрису сериала «Территория» Анастасию Чистякову, чтобы провести с ней творческий день. Екатеринбуржцы вместе с актрисой будут создавать арт-объект напротив Свердловской филармонии. Об этом URA.RU рассказали представители фестиваля. «На международном фестивале уличного искусства STENOGRAFFIA 2 сентября с 13:00 до 16:00 состоится проект „Люди рисуют“. Арт-объект будут создавать жители Екатеринбурга вместе со звездой онлайн-кинотеатра PREMIER и сериала „Территория“ Анастасией Чистяковой. Автор эскиза — Алексей Грабилин, уличный художник, графический дизайнер и иллюстратор», — сообщает команда STENOGRAFFIA. Разрисовывать будут забор длиной в 65 квадратных метров. Всем желающим выдадут краски, валики и контейнеры с краской. Новая работа STENOGRAFFIA будет посвящена искусству кино. После мероприятия в 19:00 на фудкорте в «МЕГЕ» пройдет творческая встреча с актрисой. Также поклонники смогут посетить бесплатный эксклюзивный показ серии «Территория». В начале августа STENOGRAFFIA подарила в честь 300-летия Екатеринбургу обновленный переход на Плотинке. Рисунки были созданы на основе историй рок-музыкантов: некоторые из них рассказывают о тусовках рокеров, а часть повествует о том, как придумывались популярные песни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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