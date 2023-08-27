На директора челябинского предприятия завели 57 уголовных дел

28 августа 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Часть дел в отношении Дмитрия Старикова уже направлены в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Директор ООО «Бакальское рудоуправление» Саткинского района («БРУ» Челябинская область) Дмитрий Стариков в очередной раз попал под уголовное дело, уже 57-е. На этот раз из-за непогашенных долгов по кредитам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, сумма долга превысила 900 тысяч рублей. «Работа по взысканию многотысячной задолженности в пользу организации — контрагента предприятия — должника велась судебными приставами. В рамках исполнительного производства было наложено ограничение на движение денежных средств по счетам предприятия, однако они пустовали», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону. Там отметили, что при нулевых счетах предприятия располагало крупными средствами. Однако все они направлялись контрагентам в пользу третьих лиц, минуя арестованные счета и расходовались по усмотрению руководства «БРУ». Всего в отношении Старикова возбуждено 57 уголовных дел. Из них 54 связаны с уклонением от погашения кредиторской задолженности. Общая сумма долга превышает 22 млн рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В приемной БРУ на звонок URA.RU не ответили.

Директор ООО «Бакальское рудоуправление» Саткинского района («БРУ» Челябинская область) Дмитрий Стариков в очередной раз попал под уголовное дело, уже 57-е. На этот раз из-за непогашенных долгов по кредитам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, сумма долга превысила 900 тысяч рублей. «Работа по взысканию многотысячной задолженности в пользу организации — контрагента предприятия — должника велась судебными приставами. В рамках исполнительного производства было наложено ограничение на движение денежных средств по счетам предприятия, однако они пустовали», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону. Там отметили, что при нулевых счетах предприятия располагало крупными средствами. Однако все они направлялись контрагентам в пользу третьих лиц, минуя арестованные счета и расходовались по усмотрению руководства «БРУ». Всего в отношении Старикова возбуждено 57 уголовных дел. Из них 54 связаны с уклонением от погашения кредиторской задолженности. Общая сумма долга превышает 22 млн рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В приемной БРУ на звонок URA.RU не ответили.