27 августа 2023
26 августа 2023

На директора челябинского предприятия завели 57 уголовных дел

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Часть дел в отношении Дмитрия Старикова уже направлены в суд Фото:

Директор ООО «Бакальское рудоуправление» Саткинского района («БРУ» Челябинская область) Дмитрий Стариков в очередной раз попал под уголовное дело, уже 57-е. На этот раз из-за непогашенных долгов по кредитам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, сумма долга превысила 900 тысяч рублей.

«Работа по взысканию многотысячной задолженности в пользу организации — контрагента предприятия — должника велась судебными приставами. В рамках исполнительного производства было наложено ограничение на движение денежных средств по счетам предприятия, однако они пустовали», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Там отметили, что при нулевых счетах предприятия располагало крупными средствами. Однако все они направлялись контрагентам в пользу третьих лиц, минуя арестованные счета и расходовались по усмотрению руководства «БРУ».

Всего в отношении Старикова возбуждено 57 уголовных дел. Из них 54 связаны с уклонением от погашения кредиторской задолженности. Общая сумма долга превышает 22 млн рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В приемной БРУ на звонок URA.RU не ответили.

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Директор ООО «Бакальское рудоуправление» Саткинского района («БРУ» Челябинская область) Дмитрий Стариков в очередной раз попал под уголовное дело, уже 57-е. На этот раз из-за непогашенных долгов по кредитам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, сумма долга превысила 900 тысяч рублей. «Работа по взысканию многотысячной задолженности в пользу организации — контрагента предприятия — должника велась судебными приставами. В рамках исполнительного производства было наложено ограничение на движение денежных средств по счетам предприятия, однако они пустовали», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону. Там отметили, что при нулевых счетах предприятия располагало крупными средствами. Однако все они направлялись контрагентам в пользу третьих лиц, минуя арестованные счета и расходовались по усмотрению руководства «БРУ». Всего в отношении Старикова возбуждено 57 уголовных дел. Из них 54 связаны с уклонением от погашения кредиторской задолженности. Общая сумма долга превышает 22 млн рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В приемной БРУ на звонок URA.RU не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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