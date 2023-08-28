Гараж завода-банкрота Роскосмоса в Миассе оценили в 70 миллионов

Гаражный комплекс обанкротившегося предприятия Роскосмоса, Миасского машзавода (ММЗ, Челябинская область), оценили в 70 млн рублей. Как следует из данных «Федресурса», оценку провели по заказу конкурсного управляющего Анатолия Селищева.
«Сообщаю о получении результатов оценки имущества АО „Миасский машиностроительный завод“. Отчет об оценке недвижимого имущества составлен в отношении 39 объектов „территории гаража“», — уведомил Селищев.
Также составлена оценка 29 объектов хозинвентаря гаража. Его стоимость составила 1,96 млн рублей. Работа ведется в рамках процедуры банкротства ММЗ. Конкурсное производство продлено до декабря. В августе Селищев потребовал привлечь к субсидиарной ответственности по долгам завода Роскосмос и ГРЦ имени Макеева.
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