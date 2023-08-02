Управляющий заводом-банкротом в Миассе требует привлечь к ответственности Роскосмос

Конкурсный управляющий обанкроченного Миасского машзавода (ММЗ, Челябинская область) Анатолий Селищев потребовал привлечь к субсидиарной ответственности Роскосмос. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, вторым ответчиком выступил ГРЦ имени Макеева.
«Конкурсный управляющий Анатолий Селищев обратился в арбитражный суд с заявлением. Просит привлечь АО ГРЦ „Макеева“ и Государственную корпорацию по космической деятельности „Роскосмос“ к субсидиарной ответственности», — отмечено в определении суда.
В документе говорится, что отвечать в случае положительного решения суда придется солидарно по денежным обязательствам ММЗ. Иск принят в работу. Предварительное заседание назначено на 25 сентября.
Введенное по требованию Россельхозбанка конкурсное производство на предприятии продлено до декабря. В настоящее время речь идет о распродаже имущества. Среди прочих требований Селищев ставил вопрос о приостановке деятельности компании, но работу она продолжает. ММЗ функционирует в связке с ГРЦ имени Макеева и является структурой Роскосмоса.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями ко всем сторонам спора. К моменту публикации ответов не последовало.
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