На обанкроченном заводе Роскосмоса в Миассе продлили конкурсное производство

На признанном банкротом Миасском машзаводе (ММЗ, Челябинская область), входящем в структуру госкорпорации «Роскосмос», продлено конкурсное производство. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона.
«Продлить срок конкурсного производства АО „ММЗ“ на пять месяцев, то есть до 18.12.2023. Полномочия конкурсного управляющего Селищева Анатолия Юрьевича действительны до даты завершения процедуры конкурсного производства», — говорится в документах.
В обоснование принятого решения суд указал на ходатайство конкурсного управляющего. Он просил продлить срок, чтобы завершить предусмотренные заранее мероприятия. В суде от Селищева ждут выполнения дополнительных процессуальных действий и недостающих доказательств по делу.
Ввести конкурсное производство на заводе кредитор Россельхозбанк потребовал в июле 2022 года. В январе процедуру продлили. Предприятие работает в связке с ГРЦ имени Макеева и как его партнер находится под рядом санкций. В частности, на ММЗ свои ограничения наложили Япония и США.
Речи о приостановке деятельности компании не идет. В то же время ожидается распродажа имущества. Делать это будут на условиях Россельхозбанка.
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