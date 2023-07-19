19 июля 2023

На обанкроченном заводе Роскосмоса в Миассе продлили конкурсное производство

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд. Челябинск., арбитражный суд
Арбитражный суд продлил конкурсное производство на ММЗ до декабря Фото:

На признанном банкротом Миасском машзаводе (ММЗ, Челябинская область), входящем в структуру госкорпорации «Роскосмос», продлено конкурсное производство. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона.

«Продлить срок конкурсного производства АО „ММЗ“ на пять месяцев, то есть до 18.12.2023. Полномочия конкурсного управляющего Селищева Анатолия Юрьевича действительны до даты завершения процедуры конкурсного производства», — говорится в документах.

В обоснование принятого решения суд указал на ходатайство конкурсного управляющего. Он просил продлить срок, чтобы завершить предусмотренные заранее мероприятия. В суде от Селищева ждут выполнения дополнительных процессуальных действий и недостающих доказательств по делу.

Ввести конкурсное производство на заводе кредитор Россельхозбанк потребовал в июле 2022 года. В январе процедуру продлили. Предприятие работает в связке с ГРЦ имени Макеева и как его партнер находится под рядом санкций. В частности, на ММЗ свои ограничения наложили Япония и США.

Речи о приостановке деятельности компании не идет. В то же время ожидается распродажа имущества. Делать это будут на условиях Россельхозбанка.

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На признанном банкротом Миасском машзаводе (ММЗ, Челябинская область), входящем в структуру госкорпорации «Роскосмос», продлено конкурсное производство. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона. «Продлить срок конкурсного производства АО „ММЗ“ на пять месяцев, то есть до 18.12.2023. Полномочия конкурсного управляющего Селищева Анатолия Юрьевича действительны до даты завершения процедуры конкурсного производства», — говорится в документах. В обоснование принятого решения суд указал на ходатайство конкурсного управляющего. Он просил продлить срок, чтобы завершить предусмотренные заранее мероприятия. В суде от Селищева ждут выполнения дополнительных процессуальных действий и недостающих доказательств по делу. Ввести конкурсное производство на заводе кредитор Россельхозбанк потребовал в июле 2022 года. В январе процедуру продлили. Предприятие работает в связке с ГРЦ имени Макеева и как его партнер находится под рядом санкций. В частности, на ММЗ свои ограничения наложили Япония и США. Речи о приостановке деятельности компании не идет. В то же время ожидается распродажа имущества. Делать это будут на условиях Россельхозбанка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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