На обанкроченном заводе Роскосмоса в Миассе продлили конкурсное производство

20 июля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд продлил конкурсное производство на ММЗ до декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На признанном банкротом Миасском машзаводе (ММЗ, Челябинская область), входящем в структуру госкорпорации «Роскосмос», продлено конкурсное производство. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона. «Продлить срок конкурсного производства АО „ММЗ“ на пять месяцев, то есть до 18.12.2023. Полномочия конкурсного управляющего Селищева Анатолия Юрьевича действительны до даты завершения процедуры конкурсного производства», — говорится в документах. В обоснование принятого решения суд указал на ходатайство конкурсного управляющего. Он просил продлить срок, чтобы завершить предусмотренные заранее мероприятия. В суде от Селищева ждут выполнения дополнительных процессуальных действий и недостающих доказательств по делу. Ввести конкурсное производство на заводе кредитор Россельхозбанк потребовал в июле 2022 года. В январе процедуру продлили. Предприятие работает в связке с ГРЦ имени Макеева и как его партнер находится под рядом санкций. В частности, на ММЗ свои ограничения наложили Япония и США. Речи о приостановке деятельности компании не идет. В то же время ожидается распродажа имущества. Делать это будут на условиях Россельхозбанка.

На признанном банкротом Миасском машзаводе (ММЗ, Челябинская область), входящем в структуру госкорпорации «Роскосмос», продлено конкурсное производство. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона. «Продлить срок конкурсного производства АО „ММЗ“ на пять месяцев, то есть до 18.12.2023. Полномочия конкурсного управляющего Селищева Анатолия Юрьевича действительны до даты завершения процедуры конкурсного производства», — говорится в документах. В обоснование принятого решения суд указал на ходатайство конкурсного управляющего. Он просил продлить срок, чтобы завершить предусмотренные заранее мероприятия. В суде от Селищева ждут выполнения дополнительных процессуальных действий и недостающих доказательств по делу. Ввести конкурсное производство на заводе кредитор Россельхозбанк потребовал в июле 2022 года. В январе процедуру продлили. Предприятие работает в связке с ГРЦ имени Макеева и как его партнер находится под рядом санкций. В частности, на ММЗ свои ограничения наложили Япония и США. Речи о приостановке деятельности компании не идет. В то же время ожидается распродажа имущества. Делать это будут на условиях Россельхозбанка.