Российские туроператоры начали безалкогольные поездки в Турцию

28 августа 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

В АТОР сообщили, что путевки с безалкогольной системой «Все включено» дешевле на 7-9% Фото: Сергей Русанов © URA.RU Некоторые российские операторы начали продажу туров в Турцию с безалкогольной системой «All Inclusive», которые дешевле стандартного «Все включено». Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным ведомства, массового распространения данные путевки еще не получили. «В этом году даже в предложениях российских туроператоров по Турции появились отели Антальи и Эгейского побережья, которые предлагают туристам „все включено“ без алкоголя… Ранее российские туроператоры безалкогольных вариантов „все включено“ практически вообще не предлагали, а значит, в этом году такая модель стала уже более заметна для них на турецком рынке», — говорится в сообщении . Оно опубликовано на официальном сайте ведомства. По данным АТОР, в линейке турфирмы Anex Tour есть семь отелей, предлагающие «безалкогольный All Inclusive». Отмечается, что проживание в безалкогольном формате выходит дешевле на 7-9%. Два отеля предлагают турфирма Pegas Touristik, и один — турагентство Tez Tour. Ведомство отметило, что наличие безалкогольных отелей имеет спрос для специфических групп туристов. В турфирмах Coral Travel и Fun&Sun ассоциации заявили, что не видят смысла в безалкогольной опции «Все включено». Ранее гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур сообщил, что в Турции планируют убрать бесплатный алкоголь из системы all inclusive в отелях, чтобы изменить цены на отдых. Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев заявил, что туры из России в Турцию стали дороже на четверть в сравнении с прошлым годом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторые российские операторы начали продажу туров в Турцию с безалкогольной системой «All Inclusive», которые дешевле стандартного «Все включено». Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным ведомства, массового распространения данные путевки еще не получили. «В этом году даже в предложениях российских туроператоров по Турции появились отели Антальи и Эгейского побережья, которые предлагают туристам „все включено“ без алкоголя… Ранее российские туроператоры безалкогольных вариантов „все включено“ практически вообще не предлагали, а значит, в этом году такая модель стала уже более заметна для них на турецком рынке», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства. По данным АТОР, в линейке турфирмы Anex Tour есть семь отелей, предлагающие «безалкогольный All Inclusive». Отмечается, что проживание в безалкогольном формате выходит дешевле на 7-9%. Два отеля предлагают турфирма Pegas Touristik, и один — турагентство Tez Tour. Ведомство отметило, что наличие безалкогольных отелей имеет спрос для специфических групп туристов. В турфирмах Coral Travel и Fun&Sun ассоциации заявили, что не видят смысла в безалкогольной опции «Все включено». Ранее гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур сообщил, что в Турции планируют убрать бесплатный алкоголь из системы all inclusive в отелях, чтобы изменить цены на отдых. Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев заявил, что туры из России в Турцию стали дороже на четверть в сравнении с прошлым годом.