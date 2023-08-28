В Курганской области появятся избранные села, где будут экстренно оповещать о ЧС

В список зон экстренного оповещения добавили 10 населенных пунктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Представители правительства Курганской области добавили в перечень зон экстренного оповещения населения об угрозе ЧС десять сел и деревень. Данная информация размещена на портале правовой информации. В некоторых из включенных в список сел весной были масштабные пожары.

«Правительство Курганской области постановляет внести в постановление „Об утверждении зон экстренного оповещения населения об угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области“ изменение», — указано в документе. В документ добавили список населенных пунктов, где есть угроза возникновения ЧС, вызванных быстроразвивающимися опасными природными явлениями.

В список включили села Боровское, Губерля, Иковка, Мыркайское, Чаши, Юлдус, деревню Деулина, рабочий поселок Красный октябрь, поселки сельского типа Старый Просвет и Твердыш. Ранее в этом списке находились только девять предприятий, где может возникнуть ЧС из-за техногенных процессов.

В ГУ МЧС России по Курганской области URA.RU объяснили, что комплексная система экстренного оповещения населения позволяет доводить сигналы о ЧС до населения и Единой дежурно-диспетчерской службы в автоматическом режиме. Представители ведомства добавили, что в зоны экстренного оповещения населения включают территории, где есть риск «возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей».

Ранее депутат гордумы Кургана Яков Сидоров обратил внимание на то, что мэр Елена Ситникова ушла от ответа на его вопрос про подготовку к чрезвычайным ситуациям, в том числе про организацию оповещения. В ответ представители администрации заявили, что своевременно предупреждали жителей о пожарах. Во время весенних пожаров в Курганской области погибли более 20 человек, а также сгорели более 5000 домов и строений. Всего в регионе от весенних пожаров пострадали более 5600 человек.