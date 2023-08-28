В Кремле высказались о похоронах Пригожина

Песков: в Кремле пока не приняли решение по похоронам Пригожина
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Евгений Пригожин погиб 23 августа Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Кремле пока не владеют информацией о месте и времени похорон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В связи с этим российские власти не могут сказать, будет ли это торжественная церемония, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Как только будет принято решение [о похоронах Пригожина], будет обнародовано место и время. Такие решения принимаются вместе с родственниками», — отметил Песков.

Он также сообщил, что решение о том, посетит ли Владимир Путин похороны Евгения Пригожина, пока не принято. Пригожин погиб 23 августа в результате крушения самолета, на котором он летел.

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В Кремле пока не владеют информацией о месте и времени похорон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В связи с этим российские власти не могут сказать, будет ли это торжественная церемония, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Как только будет принято решение [о похоронах Пригожина], будет обнародовано место и время. Такие решения принимаются вместе с родственниками», — отметил Песков. Он также сообщил, что решение о том, посетит ли Владимир Путин похороны Евгения Пригожина, пока не принято. Пригожин погиб 23 августа в результате крушения самолета, на котором он летел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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