В Кремле высказались о похоронах Пригожина

Песков: в Кремле пока не приняли решение по похоронам Пригожина

28 августа 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин погиб 23 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина В Кремле пока не владеют информацией о месте и времени похорон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В связи с этим российские власти не могут сказать, будет ли это торжественная церемония, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Как только будет принято решение [о похоронах Пригожина], будет обнародовано место и время. Такие решения принимаются вместе с родственниками», — отметил Песков. Он также сообщил, что решение о том, посетит ли Владимир Путин похороны Евгения Пригожина, пока не принято. Пригожин погиб 23 августа в результате крушения самолета, на котором он летел.

В Кремле пока не владеют информацией о месте и времени похорон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В связи с этим российские власти не могут сказать, будет ли это торжественная церемония, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Как только будет принято решение [о похоронах Пригожина], будет обнародовано место и время. Такие решения принимаются вместе с родственниками», — отметил Песков. Он также сообщил, что решение о том, посетит ли Владимир Путин похороны Евгения Пригожина, пока не принято. Пригожин погиб 23 августа в результате крушения самолета, на котором он летел.