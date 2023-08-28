В Кремле высказались о похоронах Пригожина

Евгений Пригожин погиб 23 августа
новость из сюжетаВ Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина
В Кремле пока не владеют информацией о месте и времени похорон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В связи с этим российские власти не могут сказать, будет ли это торжественная церемония, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Как только будет принято решение [о похоронах Пригожина], будет обнародовано место и время. Такие решения принимаются вместе с родственниками», — отметил Песков.
Он также сообщил, что решение о том, посетит ли Владимир Путин похороны Евгения Пригожина, пока не принято. Пригожин погиб 23 августа в результате крушения самолета, на котором он летел.
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