Песков: Путин планирует зарубежные поездки, несмотря на ордер МУС

Владимир Путин планирует поездки за границу осенью
новость из сюжетаСуд в Гааге выдал ордер на арест Путина
Президент России Владимир Путин намерен совершать поездки за границу осенью, несмотря на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, осенью, планируются поездки. Заранее не хотим анонсировать», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дальнейших выездах президента за границу. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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