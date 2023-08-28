Песков: Путин планирует зарубежные поездки, несмотря на ордер МУС

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин планирует поездки за границу осенью Фото:
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Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Президент России Владимир Путин намерен совершать поездки за границу осенью, несмотря на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, осенью, планируются поездки. Заранее не хотим анонсировать», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дальнейших выездах президента за границу. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин намерен совершать поездки за границу осенью, несмотря на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да, осенью, планируются поездки. Заранее не хотим анонсировать», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дальнейших выездах президента за границу. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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