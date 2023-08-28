Активист ФБК* Навального, называвший себя фюрером, отказался от экспертизы

47-летний Михаил Никитин отказался проходить судебно-психиатрическую экспертизу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге проходит очередное заседание по делу активиста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), основанного политиком Алексеем Навальным. Речь идет о 47-летнем Михаиле Никитине, который в ноябре 2022 года пытался сжечь здание военкомата Кировского района города. Несмотря на советы адвоката, Никитин отказался проходить судебно-психиатрическую экспертизу.

«В камере СИЗО у Никитина произошел психоз. Его адвокат настаивает на том, что Никитину необходимо пройти психиатрическую экспертизу. Однако Никитин сказал, что он не хочет экспертизы. Никитин считает, что его унижают подобного рода исследования», — пишет ЕАН.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге мужчину задержали силовики УФСБ по Свердловской области, когда у них появилась информация о подготовке Никитиным «коктейлей Молотова» для поджога одного из военкоматов. В его отношении возбуждено дело по статье 205 УК РФ. Кроме этого, силовики искали возможных подельников Никитина. Свидетели рассказали, что Никитин называл себя фюрером, призывал к Майдану в Екатеринбурге.

*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории России.