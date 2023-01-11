Свердловский суд отказался освобождать подозреваемого в подготовке теракта в военкомате

Михаила Никитина задержали силовики УФСБ по Свердловской области Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге отказались выпускать из СИЗО Михаила Никитина, который, по версии силовиков, готовил теракт в военкомате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Решение Верх-Исетского районного суда оставлено без изменений», – сообщили в пресс-службе. Никитин находится в СИЗО.

Мужчину задержали силовики УФСБ по Свердловской области, когда у них появилась информация о подготовке Никитиным «коктейлей Молотова» для поджога в одном из военкоматов. В его отношении возбуждено дело по статье 205 УК РФ. Кроме этого, силовики искали возможных подельников Никитина.