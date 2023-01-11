Свердловский суд отказался освобождать подозреваемого в подготовке теракта в военкомате

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Михаила Никитина задержали силовики УФСБ по Свердловской области

В Екатеринбурге отказались выпускать из СИЗО Михаила Никитина, который, по версии силовиков, готовил теракт в военкомате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Решение Верх-Исетского районного суда оставлено без изменений», – сообщили в пресс-службе. Никитин находится в СИЗО.

Мужчину задержали силовики УФСБ по Свердловской области, когда у них появилась информация о подготовке Никитиным «коктейлей Молотова» для поджога в одном из военкоматов. В его отношении возбуждено дело по статье 205 УК РФ. Кроме этого, силовики искали возможных подельников Никитина.

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В Екатеринбурге отказались выпускать из СИЗО Михаила Никитина, который, по версии силовиков, готовил теракт в военкомате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Решение Верх-Исетского районного суда оставлено без изменений», – сообщили в пресс-службе. Никитин находится в СИЗО. Мужчину задержали силовики УФСБ по Свердловской области, когда у них появилась информация о подготовке Никитиным «коктейлей Молотова» для поджога в одном из военкоматов. В его отношении возбуждено дело по статье 205 УК РФ. Кроме этого, силовики искали возможных подельников Никитина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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