Тюменцам объяснили, чем опасны овощи, купленные у дачников

Тюменские дачники продают овощи, опасные для здоровья

Тюменские дачники массово избавляются от урожая овощей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Употребление в пищу огурцов, кабачков и других овощей, купленных у тюменских дачников, может привести к отравлениям и возникновению инфекционных заболеваний. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Управление не рекомендует приобретать плодоовощную продукцию (огурцы, кабачки и др.) в местах несанкционированной торговли, в том числе, вдоль дорог на загородных трассах. Покупая продукты с рук на улице, помните, что нижеперечисленные нарушения, могут привести к отравлениям и возникновению инфекционных заболеваний — дизентерии, ботулизма и др.», — указано в ответе Роспотребнадзора на официальный запрос URA.RU.

В региональном управлении Роспотребнадзора составили список нарушений, которые допускаются продавцами овощей в местах несанкционированной торговли. К ним относятся:

Отсутствие у продавцов документов на реализуемую продукцию, подтверждающих качество и безопасность;

отсутствие условий для соблюдения правил личной гигиены на месте продажи продуктов;

отсутствие личных медицинских книжек продавцов. Продавцы не проходят необходимых медицинских обследований и могут являться носителями различных инфекционных заболеваний;

нарушение условий хранения плодоовощной продукции (не соблюдается температурный режим при хранении продуктов);

несоответствующие условия хранения реализуемых продуктов (длительное хранение вдоль автомобильных дорог может привести к накоплению в продуктах солей тяжелых металлов).

Ранее агентство писало о том, что тюменские дачники начали торговать огурцами и кабачками на автодороге Р404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. При этом, продавцы не имеют никаких разрешительных документов на товар.