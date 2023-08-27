27 августа 2023

Тюменцам объяснили, чем опасны овощи, купленные у дачников

Тюменские дачники продают овощи, опасные для здоровья
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения агрокомплекса в Кашире. Москва, овощи, помидоры, томаты, теплица, тепличное хозяйство, сельское хозяйство, агрокомплекс
Тюменские дачники массово избавляются от урожая овощей Фото:

Употребление в пищу огурцов, кабачков и других овощей, купленных у тюменских дачников, может привести к отравлениям и возникновению инфекционных заболеваний. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Управление не рекомендует приобретать плодоовощную продукцию (огурцы, кабачки и др.) в местах несанкционированной торговли, в том числе, вдоль дорог на загородных трассах. Покупая продукты с рук на улице, помните, что нижеперечисленные нарушения, могут привести к отравлениям и возникновению инфекционных заболеваний — дизентерии, ботулизма и др.», — указано в ответе Роспотребнадзора на официальный запрос URA.RU.

В региональном управлении Роспотребнадзора составили список нарушений, которые допускаются продавцами овощей в местах несанкционированной торговли. К ним относятся:

  • Отсутствие у продавцов документов на реализуемую продукцию, подтверждающих качество и безопасность;
  • отсутствие условий для соблюдения правил личной гигиены на месте продажи продуктов;
  • отсутствие личных медицинских книжек продавцов. Продавцы не проходят необходимых медицинских обследований и могут являться носителями различных инфекционных заболеваний;
  • нарушение условий хранения плодоовощной продукции (не соблюдается температурный режим при хранении продуктов);
  • несоответствующие условия хранения реализуемых продуктов (длительное хранение вдоль автомобильных дорог может привести к накоплению в продуктах солей тяжелых металлов).

Ранее агентство писало о том, что тюменские дачники начали торговать огурцами и кабачками на автодороге Р404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. При этом, продавцы не имеют никаких разрешительных документов на товар.

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Употребление в пищу огурцов, кабачков и других овощей, купленных у тюменских дачников, может привести к отравлениям и возникновению инфекционных заболеваний. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. «Управление не рекомендует приобретать плодоовощную продукцию (огурцы, кабачки и др.) в местах несанкционированной торговли, в том числе, вдоль дорог на загородных трассах. Покупая продукты с рук на улице, помните, что нижеперечисленные нарушения, могут привести к отравлениям и возникновению инфекционных заболеваний — дизентерии, ботулизма и др.», — указано в ответе Роспотребнадзора на официальный запрос URA.RU. В региональном управлении Роспотребнадзора составили список нарушений, которые допускаются продавцами овощей в местах несанкционированной торговли. К ним относятся: Ранее агентство писало о том, что тюменские дачники начали торговать огурцами и кабачками на автодороге Р404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. При этом, продавцы не имеют никаких разрешительных документов на товар.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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