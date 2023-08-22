Тюменские дачники за бесценок продают огурцы и кабачки на загородных трассах

Тюменские дачники начали торговать огурцами и кабачками на автодороге Р404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU рассказали автолюбители, которые заметили нелегальных продавцов.
«Люди выходят на трассу и продают свой урожай за бесценок. Торгуют недалеко от Тюмени. В районе Борков и Каскары. После Созоново, если ехать в сторону Тобольска, тоже есть продавцы домашних овощей», — сообщил агентству один из автолюбителей.
Другой тюменец рассказал о том, что продавцы отдают урожай за бесценок. «Килограмм огурцов у них можно купить за 60 — 70 рублей. Цены на кабачки начинаются от 100 рублей. Не за килограмм, а за полноценный овощ. Еще и поторговаться можно. Люди говорят, что урожай некуда девать, а выбрасывать жалко. Поэтому и выходят на трассу», — отметил собеседник URA.RU.
В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что жительница Тюмени заплатила в гипермаркете «Лента» за четыре огурца пять тысяч рублей. В пресс-службе торговой сети агентству сообщили, что в магазине произошла техническая ошибка.
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