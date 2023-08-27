Подаривший мэру кувалду губернатор Махонин заявил, что не интересуется ЧВК «Вагнер»

Кувалду (молот) изготовили по заказу Дмитрия Махонина на заводе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который подарил новому мэру Перми кувалду, отметил, что при выборе подарка руководствовался историей региона, а не ЧВК «Вагнер». В беседе с изданием «Подъем» он отметил, что молот — символ Перми.

«Я бы еще знал, что „Вагнер“ использует кувалду! Уверяю вас, что я и этого не знал, поэтому это полный бред, совершенно. Я не интересуюсь „Вагнером“. У нас „Мотовилихинским заводам“ 3 286 лет, там — молот. Я думаю, что завод, когда символом делал молот, про „Вагнера“ точно не знал», — приводит «Подъем» слова Дмитрия Махонина.

Губернатор отметил, что смешивают историю с молотом и кувалдой люди «с воспаленным сознанием». А Пермь долго время была городом молотов.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин подарил кувалду главе Перми Эдуарду Соснину на церемонии инаугурации. Губернатор отметил, что молот — символ трудолюбия пермяков и несгибаемости уральского характера. Но при случае ей можно и «дурь чиновничью из головы выбивать».