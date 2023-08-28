Уральский автоэксперт Форманчук исключил конкуренцию китайских авто с европейскими

28 августа 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Китайские автомобили не смогут составить конкуренцию европейским, считает Кирилл Форманчук Фото: Георгий Бергал © URA.RU У автомобилей китайского рынка короткий срок эксплуатации в сравнении с европейцами. Именно из-за этого они не могут конкурировать с машинами из Европы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук. «У китайцев очень короткий срок жизни в сравнении с европейцами и потягаться с ними не смогут. Они производят свои машины не долго, буквально по несколько лет, а потом выпускают новые модели. Из-за чего в России обслуживать данные авто тяжело или просто невозможно. У нас уже люди страдают, потому что те автомобили, которые в прошлом и нынешнем году поступали из Китая, их перестали выпускать, а также образовался дефицит запчастей», — сказал собеседник агентства. По его словам, снаружи китайские авто выглядят хорошо, а внутри они старые. «По внутренней технологии китайские автомобили старые. Производители могут спокойно брать двигатели от прошлогодних европейцев, дорабатывать и ставить. Тем самым им еще и удается больше заработать.», — отметил Кирилл Форманчук. Ранее URA.RU писало, что летом 2023 года в Свердловской области объем предложения автомобилей с пробегом из-за рубежа увеличился на 153,3%. Также почти на 250% вырос спрос на подобные машины.

У автомобилей китайского рынка короткий срок эксплуатации в сравнении с европейцами. Именно из-за этого они не могут конкурировать с машинами из Европы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук. «У китайцев очень короткий срок жизни в сравнении с европейцами и потягаться с ними не смогут. Они производят свои машины не долго, буквально по несколько лет, а потом выпускают новые модели. Из-за чего в России обслуживать данные авто тяжело или просто невозможно. У нас уже люди страдают, потому что те автомобили, которые в прошлом и нынешнем году поступали из Китая, их перестали выпускать, а также образовался дефицит запчастей», — сказал собеседник агентства. По его словам, снаружи китайские авто выглядят хорошо, а внутри они старые. «По внутренней технологии китайские автомобили старые. Производители могут спокойно брать двигатели от прошлогодних европейцев, дорабатывать и ставить. Тем самым им еще и удается больше заработать.», — отметил Кирилл Форманчук. Ранее URA.RU писало, что летом 2023 года в Свердловской области объем предложения автомобилей с пробегом из-за рубежа увеличился на 153,3%. Также почти на 250% вырос спрос на подобные машины.