В Госдуме раскритиковали идею увеличить маткапитал

В Госдуме раскритиковали идею увеличить материнский капитал. Мера не увеличит рождаемость в стране, считает глава комитета по вопросам семьи Нина Останина (фракция КПРФ).
«Я не хотела бы получить упрек от будущих родителей, но я отдаю себе отчет, что данная мера [повышение маткапитала] будет работать, лишь когда мы соединим ее с другими мерами поддержки. Например, если использовать маткапитал на ремонт жилья», —
Она считает, что размер маткапитала нужно увеличивать с каждым последующим ребенком, чтобы мера реально стала стимулирующей. Останина также раскритиковала предложение главы федерального минздрава Михаила Мурашко о запрете абортов.
Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект о повышении с 1 февраля следующего года маткапитала на первого ребенка до 756,7 тысячи рублей, на второго и третьего — до 1 млн. Авторы полагают, что такая мера позволит стимулировать россиян заводить детей.
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