28 августа 2023
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Пожарные в ЯНАО почти час тушили дом мужчины, открывшего стрельбу по приставам

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Житель Ноябрьска поджег свой дом Фото:
новость из сюжета
Житель ЯНАО открыл стрельбу по судебным приставам

Житель Ноябрьска (ЯНАО) Марат Сайткулов, открывший стрельбу по приставам, поджег свой дом. Пожарные в течение часа ликвидировали огонь, сообщили URA.RU подробности в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

«Сообщение о возгорании в доме Сайткулова поступило в пожарную часть в 00:11 29 августа. На момент прибытия пожарных горел второй этаж на площади 40 квадратных метров. Пожар был полностью потушен в 00:54 минуты», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС.

Предварительная причина — поджог. Мужчина получил термические ожоги.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске мужчина открыл стрельбу по приставам, которые пришли переселять его из аварийного жилья, и заперся в доме. Переговоры с ним шли более восьми часов. После чего силовики пошли на штурм. Одновременно в доме начался пожар.

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) Марат Сайткулов, открывший стрельбу по приставам, поджег свой дом. Пожарные в течение часа ликвидировали огонь, сообщили URA.RU подробности в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. «Сообщение о возгорании в доме Сайткулова поступило в пожарную часть в 00:11 29 августа. На момент прибытия пожарных горел второй этаж на площади 40 квадратных метров. Пожар был полностью потушен в 00:54 минуты», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС. Предварительная причина — поджог. Мужчина получил термические ожоги. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске мужчина открыл стрельбу по приставам, которые пришли переселять его из аварийного жилья, и заперся в доме. Переговоры с ним шли более восьми часов. После чего силовики пошли на штурм. Одновременно в доме начался пожар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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