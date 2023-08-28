Пожарные в ЯНАО почти час тушили дом мужчины, открывшего стрельбу по приставам

Житель Ноябрьска (ЯНАО) Марат Сайткулов, открывший стрельбу по приставам, поджег свой дом. Пожарные в течение часа ликвидировали огонь, сообщили URA.RU подробности в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.
«Сообщение о возгорании в доме Сайткулова поступило в пожарную часть в 00:11 29 августа. На момент прибытия пожарных горел второй этаж на площади 40 квадратных метров. Пожар был полностью потушен в 00:54 минуты», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС.
Предварительная причина — поджог. Мужчина получил термические ожоги.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске мужчина открыл стрельбу по приставам, которые пришли переселять его из аварийного жилья, и заперся в доме. Переговоры с ним шли более восьми часов. После чего силовики пошли на штурм. Одновременно в доме начался пожар.
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