Мужчина, открывший стрельбу в Ноябрьске, сдался силовикам

29 августа 2023 в 00:59 Размер текста - 17 +

Сайткулов сдался силовикам после восьми часов переговоров Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Житель ЯНАО открыл стрельбу по судебным приставам Марат Сайткулов, устроивший стрельбу в Ноябрьске, сдался правоохранительным органам. Силовики пошли на штурм после того, как мужчина поджог дом в котором находился. «Мужчина, устроивший сегодня стрельбу в Ноябрьске задержан. Он поджог дом, в котором находился, но сотрудники полиции пошли на штурм и вытащили его из огня», — сообщает telegram-канал «Ямал-Медиа | Салехард | Надым | Новый Уренгой | Ноябрьск». Сайткулов получил ожоги. Сейчас он доставлен в больницу. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске 62-летний Марат Сайткулов выстрелил в воздух и поджог свой автомобиль в ответ на требование судебных приставов о выселение из аварийного жилья. Переговоры с мужчиной длились восемь часов. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на жизнь представителей власти».

Марат Сайткулов, устроивший стрельбу в Ноябрьске, сдался правоохранительным органам. Силовики пошли на штурм после того, как мужчина поджог дом в котором находился. «Мужчина, устроивший сегодня стрельбу в Ноябрьске задержан. Он поджог дом, в котором находился, но сотрудники полиции пошли на штурм и вытащили его из огня», — сообщает telegram-канал «Ямал-Медиа | Салехард | Надым | Новый Уренгой | Ноябрьск». Сайткулов получил ожоги. Сейчас он доставлен в больницу. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске 62-летний Марат Сайткулов выстрелил в воздух и поджог свой автомобиль в ответ на требование судебных приставов о выселение из аварийного жилья. Переговоры с мужчиной длились восемь часов. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на жизнь представителей власти».