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Мужчина, открывший стрельбу в Ноябрьске, сдался силовикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Плановая тренировка силовиков. Екатеринбург, силовики, бронежилет, полиция, полицейские в шлемах
Сайткулов сдался силовикам после восьми часов переговоров Фото:
новость из сюжета
Житель ЯНАО открыл стрельбу по судебным приставам

Марат Сайткулов, устроивший стрельбу в Ноябрьске, сдался правоохранительным органам. Силовики пошли на штурм после того, как мужчина поджог дом в котором находился.

«Мужчина, устроивший сегодня стрельбу в Ноябрьске задержан. Он поджог дом, в котором находился, но сотрудники полиции пошли на штурм и вытащили его из огня», — сообщает telegram-канал «Ямал-Медиа | Салехард | Надым | Новый Уренгой | Ноябрьск».

Сайткулов получил ожоги. Сейчас он доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске 62-летний Марат Сайткулов выстрелил в воздух и поджог свой автомобиль в ответ на требование судебных приставов о выселение из аварийного жилья. Переговоры с мужчиной длились восемь часов. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на жизнь представителей власти».

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Марат Сайткулов, устроивший стрельбу в Ноябрьске, сдался правоохранительным органам. Силовики пошли на штурм после того, как мужчина поджог дом в котором находился. «Мужчина, устроивший сегодня стрельбу в Ноябрьске задержан. Он поджог дом, в котором находился, но сотрудники полиции пошли на штурм и вытащили его из огня», — сообщает telegram-канал «Ямал-Медиа | Салехард | Надым | Новый Уренгой | Ноябрьск». Сайткулов получил ожоги. Сейчас он доставлен в больницу. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске 62-летний Марат Сайткулов выстрелил в воздух и поджог свой автомобиль в ответ на требование судебных приставов о выселение из аварийного жилья. Переговоры с мужчиной длились восемь часов. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на жизнь представителей власти».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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