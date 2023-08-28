Путин подтолкнул консолидацию элит в регионе с крупнейшим ВПК

Путин подтолкнул консолидацию элит в Омской области — регионе с крупнейшим ВПК

28 августа 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин подтолкнул консолидацию элит в Омской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Президент РФ Владимир Путин стимулировать консолидацию элит в Омской области, в одном из регионов страны с крупнейшими предприятиями военно-промышленного комплекса. Это нужно и для успешных выборов врио губернатора Виталия Хоценко, и для дальнейшей управляемости, объяснил URA.RU директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов смыслы встречи Путина с Хоценко 28 августа. «Со стороны президента эта встреча — важный ритуальный шаг, демонстрирующий поддержку Хоценко. Ранее регион возглавлял представитель „Справедливой России“ [Александр Бурков]. Уже этот факт говорит о том, что элиты в регионе неоднородны, за время правления Буркова они „разбавились“. Сейчас партийная принадлежность губернатора меняется [на „Единую Россию“]. И здесь нужно обеспечить консолидацию, чтобы выборы прошли благоприятно, и чтобы в дальнейшем была лучше управляемость регионом», — отметил Ларионов. На встрече с президентом Хоценко рассказал о текущем социально-экономическом положении Омской области и о новых инвестиционных проектах. В частности, в регионе планируется создать тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей. Также в планах ври губернатора — наладить логистические цепочки поставок товаров и логистические центры, решать дорожные проблемы и обеспечивать жильем детей-сирот и жителей аварийных домов. Выслушав Хоценко, Путин заметил, что «старт очень хороший», но он посоветовал не забывать про направления, которые «являются долгоиграющими, непростыми». «Одна из главных задач — это, конечно, улучшение экологической ситуации. ЖКХ, сети ЖКХ, вы сами упомянули об обманутых дольщиках — две тысячи с небольшим семей. Нужно решать этот вопрос, доводить его до конца. Напрямую, конечно, надо работать с людьми. Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают. Эта прямая работа повысит существенным образом и ваши шансы на то, чтобы люди вам поверили и доверили работу в таком важном регионе, как Омская область», — подчеркнул президент. Статья по теме Путин изменил подход к выбору губернаторов На посту губернатора Омской области Виталий Хоценко сменил Александра Буркова. Ранее Хоценко работал председателем правительства ДНР, является выпускником Школы губернаторов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин стимулировать консолидацию элит в Омской области, в одном из регионов страны с крупнейшими предприятиями военно-промышленного комплекса. Это нужно и для успешных выборов врио губернатора Виталия Хоценко, и для дальнейшей управляемости, объяснил URA.RU директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов смыслы встречи Путина с Хоценко 28 августа. «Со стороны президента эта встреча — важный ритуальный шаг, демонстрирующий поддержку Хоценко. Ранее регион возглавлял представитель „Справедливой России“ [Александр Бурков]. Уже этот факт говорит о том, что элиты в регионе неоднородны, за время правления Буркова они „разбавились“. Сейчас партийная принадлежность губернатора меняется [на „Единую Россию“]. И здесь нужно обеспечить консолидацию, чтобы выборы прошли благоприятно, и чтобы в дальнейшем была лучше управляемость регионом», — отметил Ларионов. На встрече с президентом Хоценко рассказал о текущем социально-экономическом положении Омской области и о новых инвестиционных проектах. В частности, в регионе планируется создать тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей. Также в планах ври губернатора — наладить логистические цепочки поставок товаров и логистические центры, решать дорожные проблемы и обеспечивать жильем детей-сирот и жителей аварийных домов. Выслушав Хоценко, Путин заметил, что «старт очень хороший», но он посоветовал не забывать про направления, которые «являются долгоиграющими, непростыми». «Одна из главных задач — это, конечно, улучшение экологической ситуации. ЖКХ, сети ЖКХ, вы сами упомянули об обманутых дольщиках — две тысячи с небольшим семей. Нужно решать этот вопрос, доводить его до конца. Напрямую, конечно, надо работать с людьми. Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают. Эта прямая работа повысит существенным образом и ваши шансы на то, чтобы люди вам поверили и доверили работу в таком важном регионе, как Омская область», — подчеркнул президент. На посту губернатора Омской области Виталий Хоценко сменил Александра Буркова. Ранее Хоценко работал председателем правительства ДНР, является выпускником Школы губернаторов.