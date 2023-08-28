Путин подтолкнул консолидацию элит в регионе с крупнейшим ВПК

Президент РФ Владимир Путин стимулировать консолидацию элит в Омской области, в одном из регионов страны с крупнейшими предприятиями военно-промышленного комплекса. Это нужно и для успешных выборов врио губернатора Виталия Хоценко, и для дальнейшей управляемости, объяснил URA.RU директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов смыслы встречи Путина с Хоценко 28 августа.
«Со стороны президента эта встреча — важный ритуальный шаг, демонстрирующий поддержку Хоценко. Ранее регион возглавлял представитель „Справедливой России“ [Александр Бурков]. Уже этот факт говорит о том, что элиты в регионе неоднородны, за время правления Буркова они „разбавились“. Сейчас партийная принадлежность губернатора меняется [на „Единую Россию“]. И здесь нужно обеспечить консолидацию, чтобы выборы прошли благоприятно, и чтобы в дальнейшем была лучше управляемость регионом», — отметил Ларионов.
На встрече с президентом Хоценко рассказал о текущем социально-экономическом положении Омской области и о новых инвестиционных проектах. В частности, в регионе планируется создать тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей. Также в планах ври губернатора — наладить логистические цепочки поставок товаров и логистические центры, решать дорожные проблемы и обеспечивать жильем детей-сирот и жителей аварийных домов.
Выслушав Хоценко, Путин заметил, что «старт очень хороший», но он посоветовал не забывать про направления, которые «являются долгоиграющими, непростыми». «Одна из главных задач — это, конечно, улучшение экологической ситуации. ЖКХ, сети ЖКХ, вы сами упомянули об обманутых дольщиках — две тысячи с небольшим семей. Нужно решать этот вопрос, доводить его до конца. Напрямую, конечно, надо работать с людьми. Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают. Эта прямая работа повысит существенным образом и ваши шансы на то, чтобы люди вам поверили и доверили работу в таком важном регионе, как Омская область», — подчеркнул президент.
На посту губернатора Омской области Виталий Хоценко сменил Александра Буркова. Ранее Хоценко работал председателем правительства ДНР, является выпускником Школы губернаторов.
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