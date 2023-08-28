Очевидцы сообщили о крупном пожаре на ВДНХ. Видео

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Монумент "Покорители космоса" на ВДНХ. Москва, космос, восток, ракета, вднх
Сообщается о пожаре в одном из павильонов ВДНХ Фото:

На Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) загорелся один из павильонов. Об этом сообщают очевидцы.

«На ВДНХ крупный пожар. Предварительно, загорелся один из павильонов», — передают авторы канала 112. Отмечается, что на месте уже работают экстренные службы. Замечены автомобили МЧС. По одной из версий задымление произошло во время выполнения ремонтных работ. О пожаре сообщают несколько telegram-каналов, ссылаясь на очевидцев.

Обновлено в 18:52. Возгорание ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

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На Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) загорелся один из павильонов. Об этом сообщают очевидцы. «На ВДНХ крупный пожар. Предварительно, загорелся один из павильонов», — передают авторы канала 112. Отмечается, что на месте уже работают экстренные службы. Замечены автомобили МЧС. По одной из версий задымление произошло во время выполнения ремонтных работ. О пожаре сообщают несколько telegram-каналов, ссылаясь на очевидцев. Обновлено в 18:52. Возгорание ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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