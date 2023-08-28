Сообщается о пожаре в одном из павильонов ВДНХ
На Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) загорелся один из павильонов. Об этом сообщают очевидцы.
«На ВДНХ крупный пожар. Предварительно, загорелся один из павильонов», — передают авторы канала 112. Отмечается, что на месте уже работают экстренные службы. Замечены автомобили МЧС. По одной из версий задымление произошло во время выполнения ремонтных работ. О пожаре сообщают несколько telegram-каналов, ссылаясь на очевидцев.
Обновлено в 18:52. Возгорание ликвидировано. Об этом
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