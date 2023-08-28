Экономист Кульбака спрогнозировал дальнейшее падение рубля

Экономист Кульбака: курс рубля продолжит падение из-за недостатка валюты в РФ

29 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

В начале августа доллар достигал 100 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю В России сохранились условия для дальнейшего снижения рубля, так как в стране все еще большой дефицит валюты. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Условия снижения курса рубля никуда не делись. В России до сих пор существует огромнейший дефицит долларов и евро. Теоретически можно продолжать насильно выдавливать валюту из экспортеров, что в ручном режиме сейчас происходит. Но это будет означать, что экспортеры будут с большими проблемами продавать свои товары заграницей. Им это тоже не очень выгодно. Скорее всего, тенденция будет продолжаться», — сказал Николай Кульбака. По словам экономиста, повышение ключевой ставки было направлено не на стабилизацию курса рубля, а на борьбу с инфляцией. «Фундаментально на нехватку долларов в стране Центральный банк повлиять не может. Он не может печатать доллары. Действия, которые делает правительство приводят к тому, что импорт снижается, а экспорт дает все меньше и меньше денег. До тех пор, пока эти действия не будут изменены глобально в стране, ситуация будет оставаться такой же», — подчеркнул собеседник агентства. В начале августа курс доллара достигал 101,75 рублей. Из-за ослабления рубля Центробанк провел внеочередное заседание, на котором принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12%. Регулятор объяснил это необходимостью снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России сохранились условия для дальнейшего снижения рубля, так как в стране все еще большой дефицит валюты. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Условия снижения курса рубля никуда не делись. В России до сих пор существует огромнейший дефицит долларов и евро. Теоретически можно продолжать насильно выдавливать валюту из экспортеров, что в ручном режиме сейчас происходит. Но это будет означать, что экспортеры будут с большими проблемами продавать свои товары заграницей. Им это тоже не очень выгодно. Скорее всего, тенденция будет продолжаться», — сказал Николай Кульбака. По словам экономиста, повышение ключевой ставки было направлено не на стабилизацию курса рубля, а на борьбу с инфляцией. «Фундаментально на нехватку долларов в стране Центральный банк повлиять не может. Он не может печатать доллары. Действия, которые делает правительство приводят к тому, что импорт снижается, а экспорт дает все меньше и меньше денег. До тех пор, пока эти действия не будут изменены глобально в стране, ситуация будет оставаться такой же», — подчеркнул собеседник агентства. В начале августа курс доллара достигал 101,75 рублей. Из-за ослабления рубля Центробанк провел внеочередное заседание, на котором принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12%. Регулятор объяснил это необходимостью снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности.