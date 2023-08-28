Вице-губернатор ХМАО Дюдина начала реформу финансового блока

29 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Глава департамента финансов ХМАО усиливает влияние Фото: Александр Елизаров © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Вера Дюдина начала реформу финансового блока окружного правительства, усиливая свое влияние. Бухгалтерии во всех департаментах передут в специально созданный Региональный центр бухучета, который она будет курировать. Его создание одобрено на заседании правительства. «Проектом распоряжения предлагается создать казенное учреждение ХМАО „Региональный центр бухгалтерского учета“ в Ханты-Мансийске. РЦБУ будет подведомственным учреждением департамента финансов», — говорится в распоряжении. Реформа будет проходить поэтапно и займет три года — в 2025 году весь бухучет в югорском правительстве станет централизованным. При этом часть мелких чиновников лишатся госдолжностей и станут обычными бюджетниками — РЦБУ не будет входить в структуру департамента, а станет отдельным казенным учреждением. Ранее URA.RU писало о планах вице-губернатора Дюдиной отложить реформу финблока. Она планировала приступить к ней после того, как в правительстве завершится реформа ЕКАС.

Вице-губернатор ХМАО Вера Дюдина начала реформу финансового блока окружного правительства, усиливая свое влияние. Бухгалтерии во всех департаментах передут в специально созданный Региональный центр бухучета, который она будет курировать. Его создание одобрено на заседании правительства. «Проектом распоряжения предлагается создать казенное учреждение ХМАО „Региональный центр бухгалтерского учета“ в Ханты-Мансийске. РЦБУ будет подведомственным учреждением департамента финансов», — говорится в распоряжении. Реформа будет проходить поэтапно и займет три года — в 2025 году весь бухучет в югорском правительстве станет централизованным. При этом часть мелких чиновников лишатся госдолжностей и станут обычными бюджетниками — РЦБУ не будет входить в структуру департамента, а станет отдельным казенным учреждением. Ранее URA.RU писало о планах вице-губернатора Дюдиной отложить реформу финблока. Она планировала приступить к ней после того, как в правительстве завершится реформа ЕКАС.