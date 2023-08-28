28 августа 2023

Вице-губернатор ХМАО Дюдина начала реформу финансового блока

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство ХМАО. Ханты-Мансийск, дюдина вера
Глава департамента финансов ХМАО усиливает влияние Фото:

Вице-губернатор ХМАО Вера Дюдина начала реформу финансового блока окружного правительства, усиливая свое влияние. Бухгалтерии во всех департаментах передут в специально созданный Региональный центр бухучета, который она будет курировать. Его создание одобрено на заседании правительства.

«Проектом распоряжения предлагается создать казенное учреждение ХМАО „Региональный центр бухгалтерского учета“ в Ханты-Мансийске. РЦБУ будет подведомственным учреждением департамента финансов», — говорится в распоряжении.

Реформа будет проходить поэтапно и займет три года — в 2025 году весь бухучет в югорском правительстве станет централизованным. При этом часть мелких чиновников лишатся госдолжностей и станут обычными бюджетниками — РЦБУ не будет входить в структуру департамента, а станет отдельным казенным учреждением.

Ранее URA.RU писало о планах вице-губернатора Дюдиной отложить реформу финблока. Она планировала приступить к ней после того, как в правительстве завершится реформа ЕКАС.

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Вице-губернатор ХМАО Вера Дюдина начала реформу финансового блока окружного правительства, усиливая свое влияние. Бухгалтерии во всех департаментах передут в специально созданный Региональный центр бухучета, который она будет курировать. Его создание одобрено на заседании правительства. «Проектом распоряжения предлагается создать казенное учреждение ХМАО „Региональный центр бухгалтерского учета“ в Ханты-Мансийске. РЦБУ будет подведомственным учреждением департамента финансов», — говорится в распоряжении. Реформа будет проходить поэтапно и займет три года — в 2025 году весь бухучет в югорском правительстве станет централизованным. При этом часть мелких чиновников лишатся госдолжностей и станут обычными бюджетниками — РЦБУ не будет входить в структуру департамента, а станет отдельным казенным учреждением. Ранее URA.RU писало о планах вице-губернатора Дюдиной отложить реформу финблока. Она планировала приступить к ней после того, как в правительстве завершится реформа ЕКАС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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