Губернатор Югры Наталья Комарова отложила реформу финблока Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отложила реформу финансового блока окружного правительства по объединению всех бухгалтеров и экономистов в одном департаменте. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте, на решение главы региона повлияла ее заместитель — директор депфинансов Вера Дюдина.

«Губернатора убедили отложить реформу финблока правительства ХМАО. Она хотела объединить всех бухгалтеров и экономистов на базе одного департамента финансов. Но Дюдина пролоббировала отсрочку реформы, предложив сначала посмотреть, насколько удачной окажется централизация всех кадровиков окружного правительства в Единую кадровую службу (ЕКАС). Так что объединение финансистов может затянуться на год-другой», — рассказал инсайдер.

Другой информатор, близкий к окружному правительству, уточнил, что идея собрать всех финансистов разных структур в одном департаменте действительно обсуждалась. «Но пока дальше общих разговоров и в целом до какой-либо конкретики дело не дошло», — уточнил собеседник агентства.

Корреспондент направил запрос в депсвязей Югры. На момент публикации новости ответ на него не был получен.

Ранее URA.RU писало о планах губернатора Югры объединить всех финансистов в одном департаменте. Централизация должна была проводиться по примеру создания ЕКАС.