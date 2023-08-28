Госдолг Украины побил новый рекорд. Фото

Минфин Украины: госдолг страны вырос на четыре млрд долларов за июль
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Госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов Фото:

Государственный долг Украины вырос за июль на четыре миллиарда долларов. В настоящий момент он превысил 132 миллиарда долларов.

«Госдолг превысил 132 миллиарда долларов», — сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины. В министерстве добавили, что за июль он вырос на четыре миллиарда.

Украина рассчитывает частично закрыть свой госдолг за счет арестованных активов РФ. Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что расплачиваться за долги будут потомки.

Динамика изменений госдолга Украины
Динамика изменений госдолга Украины

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Государственный долг Украины вырос за июль на четыре миллиарда долларов. В настоящий момент он превысил 132 миллиарда долларов. «Госдолг превысил 132 миллиарда долларов», — сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины. В министерстве добавили, что за июль он вырос на четыре миллиарда. Украина рассчитывает частично закрыть свой госдолг за счет арестованных активов РФ. Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что расплачиваться за долги будут потомки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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