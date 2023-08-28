Госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов
Государственный долг Украины вырос за июль на четыре миллиарда долларов. В настоящий момент он превысил 132 миллиарда долларов.
«Госдолг превысил 132 миллиарда долларов», — сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины. В министерстве добавили, что за июль он вырос на четыре миллиарда.
Украина рассчитывает частично закрыть свой госдолг за счет арестованных активов РФ. Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что расплачиваться за долги будут потомки.
Динамика изменений госдолга Украины
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