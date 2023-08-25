25 августа 2023

Глава СНБО Украины допустил дополнительный призыв в ряды ВСУ

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Данилов: дополнительный призыв в ВСУ будет проходить в рамках закона о мобилизации Фото:
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На Украине возможен дополнительный призыв в ряды военнослужащих ВСУ. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

«Будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы [требований закона о мобилизации], которые мы утвердили еще 24 февраля прошлого года», — передает слова Данилова сайт «Украинское радио».

Он отметил, что мобилизация на Украине идет с начала конфликта. Отработан уж несколько этапов. Призыв граждан идет по плану.

Ранее сообщалось, что в конце июле на фоне провала контрнаступления в Киеве была объявлена всеобщая мобилизация. В августе командиры ВСУ выразили желание увеличить количество призываемых в ряды украинской армии.

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На Украине возможен дополнительный призыв в ряды военнослужащих ВСУ. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. «Будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы [требований закона о мобилизации], которые мы утвердили еще 24 февраля прошлого года», — передает слова Данилова сайт «Украинское радио». Он отметил, что мобилизация на Украине идет с начала конфликта. Отработан уж несколько этапов. Призыв граждан идет по плану. Ранее сообщалось, что в конце июле на фоне провала контрнаступления в Киеве была объявлена всеобщая мобилизация. В августе командиры ВСУ выразили желание увеличить количество призываемых в ряды украинской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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