Глава СНБО Украины допустил дополнительный призыв в ряды ВСУ

На Украине возможен дополнительный призыв в ряды военнослужащих ВСУ. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
«Будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы [требований закона о мобилизации], которые мы утвердили еще 24 февраля прошлого года», — передает слова Данилова сайт «Украинское радио».
Он отметил, что мобилизация на Украине идет с начала конфликта. Отработан уж несколько этапов. Призыв граждан идет по плану.
Ранее сообщалось, что в конце июле на фоне провала контрнаступления в Киеве была объявлена всеобщая мобилизация. В августе командиры ВСУ выразили желание увеличить количество призываемых в ряды украинской армии.
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