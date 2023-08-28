28 августа 2023

Резников объяснил причину сложного продвижения ВСУ

Министр обороны Украины Резников: продвижение ВСУ осложнено линией обороны РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Резников рассказал о мощной обороне солдат РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты построили трехуровневую линию обороны, которую не могут пройти бойцы Киева, из-за чего украинское контрнаступление идет медленно, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Солдаты РФ выстроили трехуровневую линию обороны и сделали между ними „зоны безопасности“. Это заминированные поля, танковые засады и прочие укрепления. Наше контрнаступление из-за этого движется медленно», — передает ТСН.uа слова Резникова.

Ранее Резников говорил, что запланированное Украиной наступление отстает от намеченного графика из-за нехватки боеприпасов. При этом он отметил, что не переживает по этому поводу.

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Российские солдаты построили трехуровневую линию обороны, которую не могут пройти бойцы Киева, из-за чего украинское контрнаступление идет медленно, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. «Солдаты РФ выстроили трехуровневую линию обороны и сделали между ними „зоны безопасности“. Это заминированные поля, танковые засады и прочие укрепления. Наше контрнаступление из-за этого движется медленно», — передает ТСН.uа слова Резникова. Ранее Резников говорил, что запланированное Украиной наступление отстает от намеченного графика из-за нехватки боеприпасов. При этом он отметил, что не переживает по этому поводу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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