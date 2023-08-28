Резников объяснил причину сложного продвижения ВСУ Министр обороны Украины Резников: продвижение ВСУ осложнено линией обороны РФ 29 августа 2023 в 00:16 Размер текста - 17 + Алексей Резников рассказал о мощной обороне солдат РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты построили трехуровневую линию обороны, которую не могут пройти бойцы Киева, из-за чего украинское контрнаступление идет медленно, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. «Солдаты РФ выстроили трехуровневую линию обороны и сделали между ними „зоны безопасности“. Это заминированные поля, танковые засады и прочие укрепления. Наше контрнаступление из-за этого движется медленно», — передает ТСН.uа слова Резникова. Ранее Резников говорил, что запланированное Украиной наступление отстает от намеченного графика из-за нехватки боеприпасов. При этом он отметил, что не переживает по этому поводу. Российские солдаты построили трехуровневую линию обороны, которую не могут пройти бойцы Киева, из-за чего украинское контрнаступление идет медленно, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. «Солдаты РФ выстроили трехуровневую линию обороны и сделали между ними „зоны безопасности“. Это заминированные поля, танковые засады и прочие укрепления. Наше контрнаступление из-за этого движется медленно», — передает ТСН.uа слова Резникова. Ранее Резников говорил, что запланированное Украиной наступление отстает от намеченного графика из-за нехватки боеприпасов. При этом он отметил, что не переживает по этому поводу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям