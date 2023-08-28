Резников объяснил причину сложного продвижения ВСУ

Алексей Резников рассказал о мощной обороне солдат РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские солдаты построили трехуровневую линию обороны, которую не могут пройти бойцы Киева, из-за чего украинское контрнаступление идет медленно, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
«Солдаты РФ выстроили трехуровневую линию обороны и сделали между ними „зоны безопасности“. Это заминированные поля, танковые засады и прочие укрепления. Наше контрнаступление из-за этого движется медленно», — передает ТСН.uа слова Резникова.
Ранее Резников говорил, что запланированное Украиной наступление отстает от намеченного графика из-за нехватки боеприпасов. При этом он отметил, что не переживает по этому поводу.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.