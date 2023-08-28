28 августа 2023

Журналиста Бабченко* оштрафовали за атаку яйцами посольства РФ в Таллине

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Против Бабаченко возбудили дело по статье о нарушении общественного порядка Фото:

Украинскому журналисту Аркадию Бабченко*, который 31 июля забросал яйцами стену здания посольства РФ в Таллине (столица Эстонии), назначили штраф размером 100 евро (около 10 тысяч рублей). Об этом он сообщил в интервью местным тележурналистам.

«Сегодня мне выписали штраф — 100 евро. Все это дело мне обошлось в 140 евро, потому что я купил четыре яйца по 10 евро за штуку», — пояснил Бабченко, передает ERR. Он сообщил, что намерен заплатить штраф, так как уважает эстонские законы.

*Аркадий Бабченко включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, также в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Минюста РФ.

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Украинскому журналисту Аркадию Бабченко*, который 31 июля забросал яйцами стену здания посольства РФ в Таллине (столица Эстонии), назначили штраф размером 100 евро (около 10 тысяч рублей). Об этом он сообщил в интервью местным тележурналистам. «Сегодня мне выписали штраф — 100 евро. Все это дело мне обошлось в 140 евро, потому что я купил четыре яйца по 10 евро за штуку», — пояснил Бабченко, передает ERR. Он сообщил, что намерен заплатить штраф, так как уважает эстонские законы. *Аркадий Бабченко включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, также в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Минюста РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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