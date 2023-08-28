Журналиста Бабченко* оштрафовали за атаку яйцами посольства РФ в Таллине

29 августа 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

Против Бабаченко возбудили дело по статье о нарушении общественного порядка Фото: Анна Майорова © URA.RU Украинскому журналисту Аркадию Бабченко*, который 31 июля забросал яйцами стену здания посольства РФ в Таллине (столица Эстонии), назначили штраф размером 100 евро (около 10 тысяч рублей). Об этом он сообщил в интервью местным тележурналистам. «Сегодня мне выписали штраф — 100 евро. Все это дело мне обошлось в 140 евро, потому что я купил четыре яйца по 10 евро за штуку», — пояснил Бабченко, передает ERR. Он сообщил, что намерен заплатить штраф, так как уважает эстонские законы. *Аркадий Бабченко включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, также в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Минюста РФ.

Украинскому журналисту Аркадию Бабченко*, который 31 июля забросал яйцами стену здания посольства РФ в Таллине (столица Эстонии), назначили штраф размером 100 евро (около 10 тысяч рублей). Об этом он сообщил в интервью местным тележурналистам. «Сегодня мне выписали штраф — 100 евро. Все это дело мне обошлось в 140 евро, потому что я купил четыре яйца по 10 евро за штуку», — пояснил Бабченко, передает ERR. Он сообщил, что намерен заплатить штраф, так как уважает эстонские законы. *Аркадий Бабченко включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, также в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Минюста РФ.