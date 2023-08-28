Минюст получит право внепланово проверять пособников иноагентов 29 августа 2023 в 01:18 Размер текста - 17 + Сейчас Минюст может внепланово проверять лишь иноагентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Минюст РФ разработал проект документа, который позволит внепланово проверять лиц, связанных с иноагентами. Проект опубликован на портале правовых документов. Лиц, связанных с иноагентами, будут проверять в случае, если они способствовали нарушению иноагентами законодательства РФ, следует из документа . Основанием для проверки станет информация, переданная Минюсту. Также о проверке будут извещать прокуратуру. Сейчас Минюст имеет право внепланово проверять только иноагентов. Закон об иноагентах вступил в силу с декабря 2022 года. Он запрещает таким лицам работать в ряде отраслей в РФ. Минюст РФ разработал проект документа, который позволит внепланово проверять лиц, связанных с иноагентами. Проект опубликован на портале правовых документов. Лиц, связанных с иноагентами, будут проверять в случае, если они способствовали нарушению иноагентами законодательства РФ, следует из документа. Основанием для проверки станет информация, переданная Минюсту. Также о проверке будут извещать прокуратуру. Сейчас Минюст имеет право внепланово проверять только иноагентов. Закон об иноагентах вступил в силу с декабря 2022 года. Он запрещает таким лицам работать в ряде отраслей в РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям