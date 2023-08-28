Минюст получит право внепланово проверять пособников иноагентов

Сейчас Минюст может внепланово проверять лишь иноагентов
новость из сюжетаИноагенты РФ
Минюст РФ разработал проект документа, который позволит внепланово проверять лиц, связанных с иноагентами. Проект опубликован на портале правовых документов.
Лиц, связанных с иноагентами, будут проверять в случае, если они способствовали нарушению иноагентами законодательства РФ, следует из
Сейчас Минюст имеет право внепланово проверять только иноагентов. Закон об иноагентах вступил в силу с декабря 2022 года. Он запрещает таким лицам работать в ряде отраслей в РФ.
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