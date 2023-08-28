28 августа 2023

Минюст получит право внепланово проверять пособников иноагентов

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Сейчас Минюст может внепланово проверять лишь иноагентов Фото:
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Иноагенты РФ

Минюст РФ разработал проект документа, который позволит внепланово проверять лиц, связанных с иноагентами. Проект опубликован на портале правовых документов.

Лиц, связанных с иноагентами, будут проверять в случае, если они способствовали нарушению иноагентами законодательства РФ, следует из документа. Основанием для проверки станет информация, переданная Минюсту. Также о проверке будут извещать прокуратуру.

Сейчас Минюст имеет право внепланово проверять только иноагентов. Закон об иноагентах вступил в силу с декабря 2022 года. Он запрещает таким лицам работать в ряде отраслей в РФ.

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Минюст РФ разработал проект документа, который позволит внепланово проверять лиц, связанных с иноагентами. Проект опубликован на портале правовых документов. Лиц, связанных с иноагентами, будут проверять в случае, если они способствовали нарушению иноагентами законодательства РФ, следует из документа. Основанием для проверки станет информация, переданная Минюсту. Также о проверке будут извещать прокуратуру. Сейчас Минюст имеет право внепланово проверять только иноагентов. Закон об иноагентах вступил в силу с декабря 2022 года. Он запрещает таким лицам работать в ряде отраслей в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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