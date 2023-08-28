Читатели EXXpress высмеяли Зеленского после его слов о выборах на Украине

29 августа 2023 в 04:20 Размер текста - 17 +

Президента Украины назвали клоуном и обманщиком Фото: Официальный сайт президента Украины На Западе осудили и высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, страны ЕС должны выделить Киеву пять миллиардов евро для проведения выборов. Так, читатели Exxpress заявили, что Зеленский не отдает отчета своим словам и выразили надежду, что он не получит денег от западных стран. «Этот карлик совсем спятил, надеюсь, ЕС ничего платить не будет», — высказался Peter. Другой пользователь под ником RichtigerWiener пошутил, что уверен в победе Зеленского на выборах и написал, что президент Украины наберет на выборах 125% голосов. Другой читатель с ником Kole написал, что ему «становится яснее, что за тварь этот Зеленский!». Его поддержал пользователь piffge, который назвал президента Украины клоуном и обманщиком. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США оплатить выборы в стране. Он озвучил сумму в пять миллионов евро. При этом американские наблюдатели должны присутствовать на голосовании и находиться «в окопах».

На Западе осудили и высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, страны ЕС должны выделить Киеву пять миллиардов евро для проведения выборов. Так, читатели Exxpress заявили, что Зеленский не отдает отчета своим словам и выразили надежду, что он не получит денег от западных стран. «Этот карлик совсем спятил, надеюсь, ЕС ничего платить не будет», — высказался Peter. Другой пользователь под ником RichtigerWiener пошутил, что уверен в победе Зеленского на выборах и написал, что президент Украины наберет на выборах 125% голосов. Другой читатель с ником Kole написал, что ему «становится яснее, что за тварь этот Зеленский!». Его поддержал пользователь piffge, который назвал президента Украины клоуном и обманщиком. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США оплатить выборы в стране. Он озвучил сумму в пять миллионов евро. При этом американские наблюдатели должны присутствовать на голосовании и находиться «в окопах».