28 августа 2023

Читатели EXXpress высмеяли Зеленского после его слов о выборах на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Президента Украины назвали клоуном и обманщиком Фото:

На Западе осудили и высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, страны ЕС должны выделить Киеву пять миллиардов евро для проведения выборов. Так, читатели Exxpress заявили, что Зеленский не отдает отчета своим словам и выразили надежду, что он не получит денег от западных стран.

«Этот карлик совсем спятил, надеюсь, ЕС ничего платить не будет», — высказался Peter. Другой пользователь под ником RichtigerWiener пошутил, что уверен в победе Зеленского на выборах и написал, что президент Украины наберет на выборах 125% голосов.

Другой читатель с ником Kole написал, что ему «становится яснее, что за тварь этот Зеленский!». Его поддержал пользователь piffge, который назвал президента Украины клоуном и обманщиком.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США оплатить выборы в стране. Он озвучил сумму в пять миллионов евро. При этом американские наблюдатели должны присутствовать на голосовании и находиться «в окопах».

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На Западе осудили и высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, страны ЕС должны выделить Киеву пять миллиардов евро для проведения выборов. Так, читатели Exxpress заявили, что Зеленский не отдает отчета своим словам и выразили надежду, что он не получит денег от западных стран. «Этот карлик совсем спятил, надеюсь, ЕС ничего платить не будет», — высказался Peter. Другой пользователь под ником RichtigerWiener пошутил, что уверен в победе Зеленского на выборах и написал, что президент Украины наберет на выборах 125% голосов. Другой читатель с ником Kole написал, что ему «становится яснее, что за тварь этот Зеленский!». Его поддержал пользователь piffge, который назвал президента Украины клоуном и обманщиком. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США оплатить выборы в стране. Он озвучил сумму в пять миллионов евро. При этом американские наблюдатели должны присутствовать на голосовании и находиться «в окопах».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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