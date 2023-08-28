28 августа 2023

В РФ предложили признать майнинг отраслью промышленности

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Биткоин. Сургут, отражение, биткоин, эфириум, криптовалюта, монета
Авторы идеи считают, что внесение майнинга в ОКВЭД позволит правильно установить налоговую ставку Фото:

Добыча криптовалют может получить свой код в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Эксперты рассчитывают, что это будет способствовать развитию майнинга в стране. С таким предложением к министру промышленности и торговли Денису Мантурову обратился оператор центров обработки данных BitRiver.

«Добычу криптовалют предложили признать экономической деятельностью и установить для подобных предприятий промышленный код ОКВЭД. С такой инициативой крупнейший игрок рынка РФ, оператор центров обработки данных BitRiver обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову», — передают «Известия» со ссылкой на документ.

Авторы идеи считают, что такое решение поможет развитию деятельности по добыче криптовалют, а также позволит правильно установить налоговую ставку. Предложение уже получило одобрение со стороны главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. Инициатива направлена на согласование в правительство.

Если документ будет принят Госдумой осенью, то он начнет работать уже со следующего года. Эксперты считают, что установление кода ОКВЭД для майнинга будет значит, что власти признали наличие рынка криптовалют и установили за ним контроль. В ОКВЭД зашифрованы все виды экономической деятельности. ИП или компания выбирает свой код при регистрации.

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Добыча криптовалют может получить свой код в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Эксперты рассчитывают, что это будет способствовать развитию майнинга в стране. С таким предложением к министру промышленности и торговли Денису Мантурову обратился оператор центров обработки данных BitRiver. «Добычу криптовалют предложили признать экономической деятельностью и установить для подобных предприятий промышленный код ОКВЭД. С такой инициативой крупнейший игрок рынка РФ, оператор центров обработки данных BitRiver обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову», — передают «Известия» со ссылкой на документ. Авторы идеи считают, что такое решение поможет развитию деятельности по добыче криптовалют, а также позволит правильно установить налоговую ставку. Предложение уже получило одобрение со стороны главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. Инициатива направлена на согласование в правительство. Если документ будет принят Госдумой осенью, то он начнет работать уже со следующего года. Эксперты считают, что установление кода ОКВЭД для майнинга будет значит, что власти признали наличие рынка криптовалют и установили за ним контроль. В ОКВЭД зашифрованы все виды экономической деятельности. ИП или компания выбирает свой код при регистрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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