28 августа 2023

Глава курганского депздрава объяснил массовую замену руководителей больниц

В Курганской области руководители больниц отказались быть главврачами
© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Выступление группы «Любэ». Курган , сигидаев алексей
Своим мнением глава депздрава Алексей Сигидаев поделился в соцсети «ВКонтакте» Фото:

В Курганской области в последние месяцы заменили пятерых руководителей больниц из-за того, что они не хотели избавляться от статуса «исполняющего обязанности» и не выполняли некоторые обязанности. Об этом написал директор областного депздрава Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Почему в Курганской области массово заменены на своих постах люди, которые не хотели быть главными врачами, а хотели быть только исполняющими обязанности? Потому что если человек в статусе „исполняющий обязанности“, то полномочия и регалии у него все, а ответственности никакой», — объяснил Сигидаев.

Помимо этого, по словам главы депздрава, в этих больницах нарушались сроки оказания медпомощи, занижались плановые показатели осмотров, но не снижался размер выплат ответственным лицам, срывалась работа в рамках нацпроектов, оказывались платные услуги в часы, которые были выделены для бесплатного посещения. Также, по его данным, в больницах нарушали законы, не вводили в эксплуатацию новое оборудование, не осваивали федеральные деньги без объективных причин и нерационально тратили средства при закупке лекарств.

Сигидаев отметил, что при смене руководителей должность главврача была предложена сотрудникам больниц, но там не нашлось желающих, поэтому пришлось воспользоваться кадровым резервом других регионов. Глава депздрава сослался на «лучшие практики по управлению персоналом», по которым нужно обновлять кадры каждые 3,5—5 лет. По его словам, в таких больницах уже есть благодарные пациенты и медработники, а также инновации в системе.

В июне и июле в регионе сменились руководители Мишкинской ЦРБ, Катайской ЦРБ и Межрайонной больницы №7 в городе Шумихе. Также, по данным источникам URA.RU из медсообщества, отставка грозит главврачу онкодиспансера Гиви Сепиашвили, с которым не продлили контракт.

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В Курганской области в последние месяцы заменили пятерых руководителей больниц из-за того, что они не хотели избавляться от статуса «исполняющего обязанности» и не выполняли некоторые обязанности. Об этом написал директор областного депздрава Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Почему в Курганской области массово заменены на своих постах люди, которые не хотели быть главными врачами, а хотели быть только исполняющими обязанности? Потому что если человек в статусе „исполняющий обязанности“, то полномочия и регалии у него все, а ответственности никакой», — объяснил Сигидаев. Помимо этого, по словам главы депздрава, в этих больницах нарушались сроки оказания медпомощи, занижались плановые показатели осмотров, но не снижался размер выплат ответственным лицам, срывалась работа в рамках нацпроектов, оказывались платные услуги в часы, которые были выделены для бесплатного посещения. Также, по его данным, в больницах нарушали законы, не вводили в эксплуатацию новое оборудование, не осваивали федеральные деньги без объективных причин и нерационально тратили средства при закупке лекарств. Сигидаев отметил, что при смене руководителей должность главврача была предложена сотрудникам больниц, но там не нашлось желающих, поэтому пришлось воспользоваться кадровым резервом других регионов. Глава депздрава сослался на «лучшие практики по управлению персоналом», по которым нужно обновлять кадры каждые 3,5—5 лет. По его словам, в таких больницах уже есть благодарные пациенты и медработники, а также инновации в системе. В июне и июле в регионе сменились руководители Мишкинской ЦРБ, Катайской ЦРБ и Межрайонной больницы №7 в городе Шумихе. Также, по данным источникам URA.RU из медсообщества, отставка грозит главврачу онкодиспансера Гиви Сепиашвили, с которым не продлили контракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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