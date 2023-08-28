«Уралвагонзавод» переводит гражданских сотрудников на работу с оборонзаказом 29 августа 2023 в 11:33 Размер текста - 17 + Сотрудников цеха вагонных тележек УВЗ привлекают к изготовлению спецпродукции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») перестраивает производственные линии — теперь в цехе вагонных тележек будут делать спецпродукцию по гособоронзаказу. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ в официальном telegram-канале. «Цех вагонных тележек „Уралвагонзавода“ успешно прошел тест на способность быстро организовать производство продукции, которую ранее не выпускал. Подразделению была поставлена задача в кратчайшие сроки наладить выпуск деталей для спецтехники, а также узлов для железнодорожной платформы», — говорится в сообщении предприятия. Сотрудники цеха вагонных тележек быстро освоили сборку новой продукции. Кроме того, благодаря перестройке производственных линий, на предприятии высвободились мощности, которые «Уралвагонзавод» перераспределит на изготовление других деталей и узлов. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. В июле УВЗ поставил министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. При этом каждую партию сотрудники УВЗ модернизируют и улучшают. «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») перестраивает производственные линии — теперь в цехе вагонных тележек будут делать спецпродукцию по гособоронзаказу. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ в официальном telegram-канале. «Цех вагонных тележек „Уралвагонзавода“ успешно прошел тест на способность быстро организовать производство продукции, которую ранее не выпускал. Подразделению была поставлена задача в кратчайшие сроки наладить выпуск деталей для спецтехники, а также узлов для железнодорожной платформы», — говорится в сообщении предприятия. Сотрудники цеха вагонных тележек быстро освоили сборку новой продукции. Кроме того, благодаря перестройке производственных линий, на предприятии высвободились мощности, которые «Уралвагонзавод» перераспределит на изготовление других деталей и узлов. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. В июле УВЗ поставил министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. При этом каждую партию сотрудники УВЗ модернизируют и улучшают. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям