Свердловский врач рассказала, как не заболеть гриппом и ОРВИ

Свердловский врач Гренадерова призвала избегать людных мест из-за вспышки ОРВИ

Распространенность ОРВИ и гриппа резко возрастает в осенне-зимний период Фото: Анна Майорова © URA.RU

Осенний сезон характеризуется подъемом заболеваемости ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекций) и гриппа. О мерах профилактики URA.RU рассказала врач-терапевт, ассистент кафедры фармакологии и клинической фармакологии УГМУ Мария Гренадерова.

«На стадии контакта единственный метод профилактики заболевания — сократить близкое взаимодействие с людьми в период подъема заболеваемости, стараться избегать людных мест, использовать средства индивидуальной защиты (маски), мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком, чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку поверхностей, а также увлажнять воздух дома и на работе. Последняя рекомендация связана с тем, что сухой воздух негативно влияет на защитные функции слизистых оболочек дыхательных путей и предрасполагает к внедрению вирусов», — отмечает Гренадерова.

По словам врача-терапевта, развитию ОРВИ способствует снижение иммунитета, что встречается при иммунодефиците (ВИЧ-инфекция, врожденные иммунодефициты, тяжелые хронические заболевания, лечение цитостатическими препаратами, например, при злокачественных новообразованиях), хроническом стрессе, недосыпах, неполноценном питании, а также при дефиците витамина D. «Поэтому так важно постоянно заботиться о здоровье и корректировать отклонения от нормы», — подчеркнула Гренадерова.

Медик утверждает, что препаратов для лечения ОРВИ с доказанной на 100% эффективностью не существует. «Если иммунитет нормально функционирует, то он самостоятельно справляется с ОРВИ. От пациента требуется лишь обильно пить и соблюдать полупостельный режим, иногда применять симптоматическое лечение. При заложенности носа — сосудосуживающие препараты, при вязкой мокроте — препараты, способствующие ее разжижению и отхождению, при высокой температуре или ломоте в теле — жаропонижающие», — заявила врач.

Однако в любой момент может присоединиться бактериальная инфекция, и тогда уже требуется назначение антибактериальных препаратов. Но решение о необходимости в антибиотике должен принимать врач. «Запрещается назначать себе такие препараты самостоятельно», — резюмировала Мария Гренадерова.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Чуть больше 50% из числа заболевших — дети.