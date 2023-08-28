Bloomberg назвал возможную дату визита Эрдогана в РФ

Bloomberg: Путин и Эрдоган предположительно встретятся на следующей неделе
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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться 8 сентября, пишет Bloomberg Фото:
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Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует посетить Россию на следующей неделе для встречи с российским главой Владимиром Путиным. Об этом сообщают турецкие чиновники в разговоре с американскими журналистами.

«Ожидается, что президент Турции Реджеп Эрдоган встретится с Владимиром Путиным в России на следующей неделе. <…> Эрдоган, возможно, может поехать в Россию 8 сентября», — пишут журналисты Bloomberg, ссылаясь на предположительные прогнозы турецких чиновников.

В Анкаре предполагали, что встреча между лидерами стран может произойти в начале сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о скорой встрече, но сроков не называл. Он добавлял, что в ходе переговоров Путина и Эрдогана будет обсуждаться вопрос возобновления зерновой сделки. В Кремле идет подготовка к встрече, сообщает Life.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует посетить Россию на следующей неделе для встречи с российским главой Владимиром Путиным. Об этом сообщают турецкие чиновники в разговоре с американскими журналистами. «Ожидается, что президент Турции Реджеп Эрдоган встретится с Владимиром Путиным в России на следующей неделе. <…> Эрдоган, возможно, может поехать в Россию 8 сентября», — пишут журналисты Bloomberg, ссылаясь на предположительные прогнозы турецких чиновников. В Анкаре предполагали, что встреча между лидерами стран может произойти в начале сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о скорой встрече, но сроков не называл. Он добавлял, что в ходе переговоров Путина и Эрдогана будет обсуждаться вопрос возобновления зерновой сделки. В Кремле идет подготовка к встрече, сообщает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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