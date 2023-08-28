Bloomberg назвал возможную дату визита Эрдогана в РФ

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует посетить Россию на следующей неделе для встречи с российским главой Владимиром Путиным. Об этом сообщают турецкие чиновники в разговоре с американскими журналистами.
«Ожидается, что президент Турции Реджеп Эрдоган встретится с Владимиром Путиным в России на следующей неделе. <…> Эрдоган, возможно, может поехать в Россию 8 сентября», — пишут журналисты Bloomberg, ссылаясь на предположительные прогнозы турецких чиновников.
В Анкаре предполагали, что встреча между лидерами стран может произойти в начале сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о скорой встрече, но сроков не называл. Он добавлял, что в ходе переговоров Путина и Эрдогана будет обсуждаться вопрос возобновления зерновой сделки. В Кремле идет подготовка к встрече, сообщает Life.
Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует посетить Россию на следующей неделе для встречи с российским главой Владимиром Путиным. Об этом сообщают турецкие чиновники в разговоре с американскими журналистами. «Ожидается, что президент Турции Реджеп Эрдоган встретится с Владимиром Путиным в России на следующей неделе. <…> Эрдоган, возможно, может поехать в Россию 8 сентября», — пишут журналисты Bloomberg, ссылаясь на предположительные прогнозы турецких чиновников. В Анкаре предполагали, что встреча между лидерами стран может произойти в начале сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о скорой встрече, но сроков не называл. Он добавлял, что в ходе переговоров Путина и Эрдогана будет обсуждаться вопрос возобновления зерновой сделки. В Кремле идет подготовка к встрече, сообщает Life.