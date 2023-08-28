Проект «Антихрупость» из Сысерти прекращает водные экскурсии, несмотря на их популярность

Водные экскурсии между заводами Турчаниновых-Соломирских и «Фарфор Сысерти» оказались очень популярны у свердловчан, однако будет ли продолжен проект — пока неизвестно. Об этом URA.RU рассказали представители «Антихрупкости».
«Билеты на экскурсии раскупали буквально за день, даже меньше, водные экскурсии действительно пользуются спросом,» — сообщает представитель проекта. Но, несмотря на просьбы людей о продлении сезона водных экскурсий, в команде еще не приняли финального решения. Вероятнее всего, подобных развлечений в этом году больше проводиться не будет.
Лаборатория «Антихрупкость» проходит в Сысерти с весны этого года. Для участия в проекте в город съехались современные художники, дизайнеры, маркетологи, керамисты и любители фарфора, чтобы создать уникальные фарфоровые предметы. В рамках проекта команда запустила водную экскурсию, чтобы из забытого всеми завода «Фарфор Сысерти» сделать классное и популярное у туристов пространство, за посещение которого будут платить. Подробнее о том, как именно проходили экскурсии и что могли узнать на них свердловчане — в материале URA.RU.
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