28 августа 2023

Проект «Антихрупость» из Сысерти прекращает водные экскурсии, несмотря на их популярность

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод Фарфор Сысерти и проект Антихрупкость. Свердловская область
Смогут ли гости «Антихрупкости» пройти на кораблике по реке, пока неизвестно Фото:

Водные экскурсии между заводами Турчаниновых-Соломирских и «Фарфор Сысерти» оказались очень популярны у свердловчан, однако будет ли продолжен проект — пока неизвестно. Об этом URA.RU рассказали представители «Антихрупкости».

«Билеты на экскурсии раскупали буквально за день, даже меньше, водные экскурсии действительно пользуются спросом,» — сообщает представитель проекта. Но, несмотря на просьбы людей о продлении сезона водных экскурсий, в команде еще не приняли финального решения. Вероятнее всего, подобных развлечений в этом году больше проводиться не будет.

Лаборатория «Антихрупкость» проходит в Сысерти с весны этого года. Для участия в проекте в город съехались современные художники, дизайнеры, маркетологи, керамисты и любители фарфора, чтобы создать уникальные фарфоровые предметы. В рамках проекта команда запустила водную экскурсию, чтобы из забытого всеми завода «Фарфор Сысерти» сделать классное и популярное у туристов пространство, за посещение которого будут платить. Подробнее о том, как именно проходили экскурсии и что могли узнать на них свердловчане — в материале URA.RU.

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Водные экскурсии между заводами Турчаниновых-Соломирских и «Фарфор Сысерти» оказались очень популярны у свердловчан, однако будет ли продолжен проект — пока неизвестно. Об этом URA.RU рассказали представители «Антихрупкости». «Билеты на экскурсии раскупали буквально за день, даже меньше, водные экскурсии действительно пользуются спросом,» — сообщает представитель проекта. Но, несмотря на просьбы людей о продлении сезона водных экскурсий, в команде еще не приняли финального решения. Вероятнее всего, подобных развлечений в этом году больше проводиться не будет. Лаборатория «Антихрупкость» проходит в Сысерти с весны этого года. Для участия в проекте в город съехались современные художники, дизайнеры, маркетологи, керамисты и любители фарфора, чтобы создать уникальные фарфоровые предметы. В рамках проекта команда запустила водную экскурсию, чтобы из забытого всеми завода «Фарфор Сысерти» сделать классное и популярное у туристов пространство, за посещение которого будут платить. Подробнее о том, как именно проходили экскурсии и что могли узнать на них свердловчане — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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