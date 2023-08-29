У многодетной свердловской семьи из-за молнии сгорел дом. Видео

29 августа 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Пожар из-за грозы в Сосновке случился 28 августа Фото: Илья Московец © URA.RU У многодетной семьи Ершовых в селе Сосновке (Свердловская область) сгорел дом: в него попала молния. Сейчас неравнодушные люди помогают погорельцам и собирают им деньги на ремонт. Мама троих детей Татьяна рассказала URA.RU о том, как произошла беда. «Была гроза. Мы с мужем были на работе, дома оставались младшие сын и дочь, старший был на учебе. По их словам, раздался гром, бахнула молния, раздался хлопок и загорелся холодильник. Оттуда, из кухни, и начался пожар», — рассказала Татьяна. К счастью, 15-летний подросток не растерялся: вывел на улицу восьмилетнюю сестру, вызвал пожарных и позвонил родителям. К приезду спасателей огонь удалось потушить: справиться с бедой семье помогали всем селом. «Дом уцелел, но кухня выгорела, комнаты с коридором тоже все в копоти, дышать тяжело. Сгорели некоторые вещи — например, тот же холодильник. Хорошо хоть, что само жилище уцелело», — продолжает Татьяна. Сейчас погорельцам помогают сельчане: люди уже открыли сбор денег на ремонт. Дети погорельцев временно переселились к дедушке с бабушкой. Ранее молния стала причиной пожара в другом свердловском городе. Во время грозы загорелся жилой дом в Среднеуральске. Очевидцы сняли этот пожар на видео.

У многодетной семьи Ершовых в селе Сосновке (Свердловская область) сгорел дом: в него попала молния. Сейчас неравнодушные люди помогают погорельцам и собирают им деньги на ремонт. Мама троих детей Татьяна рассказала URA.RU о том, как произошла беда. «Была гроза. Мы с мужем были на работе, дома оставались младшие сын и дочь, старший был на учебе. По их словам, раздался гром, бахнула молния, раздался хлопок и загорелся холодильник. Оттуда, из кухни, и начался пожар», — рассказала Татьяна. К счастью, 15-летний подросток не растерялся: вывел на улицу восьмилетнюю сестру, вызвал пожарных и позвонил родителям. К приезду спасателей огонь удалось потушить: справиться с бедой семье помогали всем селом. «Дом уцелел, но кухня выгорела, комнаты с коридором тоже все в копоти, дышать тяжело. Сгорели некоторые вещи — например, тот же холодильник. Хорошо хоть, что само жилище уцелело», — продолжает Татьяна. Сейчас погорельцам помогают сельчане: люди уже открыли сбор денег на ремонт. Дети погорельцев временно переселились к дедушке с бабушкой. Ранее молния стала причиной пожара в другом свердловском городе. Во время грозы загорелся жилой дом в Среднеуральске. Очевидцы сняли этот пожар на видео.