В Среднеуральске (Свердловская область) в жилой дом на улице Парижской Коммуны попала молния, после этого здание моментально загорелось. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, сообщили очевидцы.
«Жилой дом на улице Парижской Коммуны в Среднеуральске загорелся после удара молнии. На месте работают спасатели», — пишет telegram-канал «Екатеринбург №1», ссылаясь на очевидцев.
Информации о пострадавших или погибших нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области, ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области спасатели продолжают бороться с 25 пожарами, 13 из которых сотрудники МЧС уже локализовали. Ландшафтные пожары бушуют в области с конца апреля. В регионе действует особый противопожарный режим.
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