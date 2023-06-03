03 июня 2023

В Свердловской области от удара молнии загорелся жилой дом. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
В Среднеуральске от удара молнии загорелся дом Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Среднеуральске (Свердловская область) в жилой дом на улице Парижской Коммуны попала молния, после этого здание моментально загорелось. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, сообщили очевидцы.

«Жилой дом на улице Парижской Коммуны в Среднеуральске загорелся после удара молнии. На месте работают спасатели», — пишет telegram-канал «Екатеринбург №1», ссылаясь на очевидцев.

Информации о пострадавших или погибших нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области, ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области спасатели продолжают бороться с 25 пожарами, 13 из которых сотрудники МЧС уже локализовали. Ландшафтные пожары бушуют в области с конца апреля. В регионе действует особый противопожарный режим.

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В Среднеуральске (Свердловская область) в жилой дом на улице Парижской Коммуны попала молния, после этого здание моментально загорелось. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, сообщили очевидцы. «Жилой дом на улице Парижской Коммуны в Среднеуральске загорелся после удара молнии. На месте работают спасатели», — пишет telegram-канал «Екатеринбург №1», ссылаясь на очевидцев. Информации о пострадавших или погибших нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области, ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Свердловской области спасатели продолжают бороться с 25 пожарами, 13 из которых сотрудники МЧС уже локализовали. Ландшафтные пожары бушуют в области с конца апреля. В регионе действует особый противопожарный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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