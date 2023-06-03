В Свердловской области от удара молнии загорелся жилой дом. Видео 04 июня 2023 в 19:30 Размер текста - 17 + В Среднеуральске от удара молнии загорелся дом Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Среднеуральске (Свердловская область) в жилой дом на улице Парижской Коммуны попала молния, после этого здание моментально загорелось. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, сообщили очевидцы. «Жилой дом на улице Парижской Коммуны в Среднеуральске загорелся после удара молнии. На месте работают спасатели», — пишет telegram-канал «Екатеринбург №1», ссылаясь на очевидцев. Информации о пострадавших или погибших нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области, ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Свердловской области спасатели продолжают бороться с 25 пожарами, 13 из которых сотрудники МЧС уже локализовали. Ландшафтные пожары бушуют в области с конца апреля. В регионе действует особый противопожарный режим. В Среднеуральске (Свердловская область) в жилой дом на улице Парижской Коммуны попала молния, после этого здание моментально загорелось. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, сообщили очевидцы. «Жилой дом на улице Парижской Коммуны в Среднеуральске загорелся после удара молнии. На месте работают спасатели», — пишет telegram-канал «Екатеринбург №1», ссылаясь на очевидцев. Информации о пострадавших или погибших нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области, ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Свердловской области спасатели продолжают бороться с 25 пожарами, 13 из которых сотрудники МЧС уже локализовали. Ландшафтные пожары бушуют в области с конца апреля. В регионе действует особый противопожарный режим. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям