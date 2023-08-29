Бастрыкин потребовал отчет о расследовании гибели школьницы из Каменска-Уральского

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Бастрыкин просит проверить, как следователи расследуют гибель школьницы Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал у свердловских силовиков отчет о том, как ведется расследование гибели 16-летней девочки из Каменска-Уральского. Причиной стала критика отца школьницы, который обвинил следователей в бездействии. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«В связи с доводами мужчины, появившимися в СМИ, председатель СК России поручил передать материалы уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) для дальнейшего расследования в аппарат СУ СК России по Свердловской области», — заявили в ведомстве.

Также Бастрыкин потребовал от главы регионального СУ СК Анатолия Надбитова подробный отчет о ходе расследования. Надбитов, кроме того, должен будет предоставить доклад по доводам, озвученным отцом в СМИ.

Школьницу, которая ездила в Екатеринбург, чтобы поступить в колледж, нашли 9 августа в лесополосе в Каменске-Уральском. На теле девочки не было признаков насильственной смерти или суицида. Одной из версий называлось отравление наркотиками. Накануне в соцсетях появилось видео с камер наблюдения, как школьницу преследует мужчина на велосипеде. Сейчас следователи ищут людей, которые попали на камеры в день смерти школьницы.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал у свердловских силовиков отчет о том, как ведется расследование гибели 16-летней девочки из Каменска-Уральского. Причиной стала критика отца школьницы, который обвинил следователей в бездействии. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «В связи с доводами мужчины, появившимися в СМИ, председатель СК России поручил передать материалы уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) для дальнейшего расследования в аппарат СУ СК России по Свердловской области», — заявили в ведомстве. Также Бастрыкин потребовал от главы регионального СУ СК Анатолия Надбитова подробный отчет о ходе расследования. Надбитов, кроме того, должен будет предоставить доклад по доводам, озвученным отцом в СМИ. Школьницу, которая ездила в Екатеринбург, чтобы поступить в колледж, нашли 9 августа в лесополосе в Каменске-Уральском. На теле девочки не было признаков насильственной смерти или суицида. Одной из версий называлось отравление наркотиками. Накануне в соцсетях появилось видео с камер наблюдения, как школьницу преследует мужчина на велосипеде. Сейчас следователи ищут людей, которые попали на камеры в день смерти школьницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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