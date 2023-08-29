Бастрыкин потребовал отчет о расследовании гибели школьницы из Каменска-Уральского

29 августа 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Бастрыкин просит проверить, как следователи расследуют гибель школьницы Фото: Пресс-служба Государственной Думы новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал у свердловских силовиков отчет о том, как ведется расследование гибели 16-летней девочки из Каменска-Уральского. Причиной стала критика отца школьницы, который обвинил следователей в бездействии. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «В связи с доводами мужчины, появившимися в СМИ, председатель СК России поручил передать материалы уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) для дальнейшего расследования в аппарат СУ СК России по Свердловской области», — заявили в ведомстве. Также Бастрыкин потребовал от главы регионального СУ СК Анатолия Надбитова подробный отчет о ходе расследования. Надбитов, кроме того, должен будет предоставить доклад по доводам, озвученным отцом в СМИ. Школьницу, которая ездила в Екатеринбург, чтобы поступить в колледж, нашли 9 августа в лесополосе в Каменске-Уральском. На теле девочки не было признаков насильственной смерти или суицида. Одной из версий называлось отравление наркотиками. Накануне в соцсетях появилось видео с камер наблюдения, как школьницу преследует мужчина на велосипеде. Сейчас следователи ищут людей, которые попали на камеры в день смерти школьницы.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал у свердловских силовиков отчет о том, как ведется расследование гибели 16-летней девочки из Каменска-Уральского. Причиной стала критика отца школьницы, который обвинил следователей в бездействии. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «В связи с доводами мужчины, появившимися в СМИ, председатель СК России поручил передать материалы уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) для дальнейшего расследования в аппарат СУ СК России по Свердловской области», — заявили в ведомстве. Также Бастрыкин потребовал от главы регионального СУ СК Анатолия Надбитова подробный отчет о ходе расследования. Надбитов, кроме того, должен будет предоставить доклад по доводам, озвученным отцом в СМИ. Школьницу, которая ездила в Екатеринбург, чтобы поступить в колледж, нашли 9 августа в лесополосе в Каменске-Уральском. На теле девочки не было признаков насильственной смерти или суицида. Одной из версий называлось отравление наркотиками. Накануне в соцсетях появилось видео с камер наблюдения, как школьницу преследует мужчина на велосипеде. Сейчас следователи ищут людей, которые попали на камеры в день смерти школьницы.