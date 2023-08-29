В Кремле раскрыли, придет ли Путин на похороны к Пригожину

Песков: Путина не будет на похоронах Пригожина
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Владимир Путин на встрече с главой банка БРИКС Дилмой Роуссефф. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин не приедет на похороны Евгения Пригожина, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин не придет на похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Присутствие президента [на похоронах Пригожина] не предусматривается. По похоронам информацией не располагаем. Решение принимают родные и близкие», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин не придет на похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Присутствие президента [на похоронах Пригожина] не предусматривается. По похоронам информацией не располагаем. Решение принимают родные и близкие», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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