В Кремле раскрыли, придет ли Путин на похороны к Пригожину

Владимир Путин не приедет на похороны Евгения Пригожина, заявил Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин не придет на похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Присутствие президента [на похоронах Пригожина] не предусматривается. По похоронам информацией не располагаем. Решение принимают родные и близкие», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
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