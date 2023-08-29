В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева

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Полиция проводит операцию по поиску фигуристки Алины Горбачевой Фото:

Фигуристка Алина Горбачева была объявлена пропавшей в Москве. Об этом сообщила мама фигуристки Екатерина.

«28 августа в Москве пропала Алина Горбачева», — передает слова telegram-канал «Матч! Фигурное катание». Там добавили, что Алина не вернулась домой после выхода с катка вчера вечером. Камеры наблюдения не зафиксировали Алину в пути, кроме записей с катка. Это вызывает серьезное беспокойство, и возникает множество вопросов о том, что могло произойти с молодой спортсменкой. В данный момент ведутся поисковые операции, заключили в telegram-канале.

Ранее 16-летняя фигуристка Алина Горбачева заняла первое место на Чемпионате России-2023 среди юниоров. В соревнованиях среди взрослых спортсменов она заняла девятое место.

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Фигуристка Алина Горбачева была объявлена пропавшей в Москве. Об этом сообщила мама фигуристки Екатерина. «28 августа в Москве пропала Алина Горбачева», — передает слова telegram-канал «Матч! Фигурное катание». Там добавили, что Алина не вернулась домой после выхода с катка вчера вечером. Камеры наблюдения не зафиксировали Алину в пути, кроме записей с катка. Это вызывает серьезное беспокойство, и возникает множество вопросов о том, что могло произойти с молодой спортсменкой. В данный момент ведутся поисковые операции, заключили в telegram-канале. Ранее 16-летняя фигуристка Алина Горбачева заняла первое место на Чемпионате России-2023 среди юниоров. В соревнованиях среди взрослых спортсменов она заняла девятое место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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