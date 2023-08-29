В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева

Фигуристка Алина Горбачева была объявлена пропавшей в Москве. Об этом сообщила мама фигуристки Екатерина.
«28 августа в Москве пропала Алина Горбачева», — передает слова telegram-канал «Матч! Фигурное катание». Там добавили, что Алина не вернулась домой после выхода с катка вчера вечером. Камеры наблюдения не зафиксировали Алину в пути, кроме записей с катка. Это вызывает серьезное беспокойство, и возникает множество вопросов о том, что могло произойти с молодой спортсменкой. В данный момент ведутся поисковые операции, заключили в telegram-канале.
Ранее 16-летняя фигуристка Алина Горбачева заняла первое место на Чемпионате России-2023 среди юниоров. В соревнованиях среди взрослых спортсменов она заняла девятое место.
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