Тюменские строители заключат контракты с турецкими компаниями

Торгово-промышленная палата Тюменской области проведет бизнес-миссию в Турцию

29 августа 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Главной темой новой бизнес-миссии тюменцев в Турцию станет промышленное и гражданское строительство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские строители отправятся с бизнес-миссией в Турцию в поисках новых контрактов. Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области. «Торгово-промышленная палата Тюменской области планирует провести большую серию мероприятий для развития внешней торговли региона. Среди прочих, запланирована бизнес-миссия строительных компаний в Турцию. Поездка состоится в первых числах октября 2023 года», — говорится в сообщении. Как пояснила URA.RU директор центра внешнеэкономической деятельности тюменской ТПП Екатерина Ульянцева, состав будущей делегации пока не обсуждался. Предыдущая поездка в Турцию, которая прошла в начале августа 2023 года, так же пока не принесла результатов. «Наши предприниматели стремятся заключить контракты, но пока никакой информации об этих контрактах после прошлой поездки у нас нет», — пояснила Ульянцева. Так же она добавила, что пока единственным ощутимым результатом предыдущей бизнес-миссии стал список контактов турецких логистических компаний, готовых работать с экспортом и импортом Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало, как проходило обсуждение этого вопроса.

Тюменские строители отправятся с бизнес-миссией в Турцию в поисках новых контрактов. Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области. «Торгово-промышленная палата Тюменской области планирует провести большую серию мероприятий для развития внешней торговли региона. Среди прочих, запланирована бизнес-миссия строительных компаний в Турцию. Поездка состоится в первых числах октября 2023 года», — говорится в сообщении. Как пояснила URA.RU директор центра внешнеэкономической деятельности тюменской ТПП Екатерина Ульянцева, состав будущей делегации пока не обсуждался. Предыдущая поездка в Турцию, которая прошла в начале августа 2023 года, так же пока не принесла результатов. «Наши предприниматели стремятся заключить контракты, но пока никакой информации об этих контрактах после прошлой поездки у нас нет», — пояснила Ульянцева. Так же она добавила, что пока единственным ощутимым результатом предыдущей бизнес-миссии стал список контактов турецких логистических компаний, готовых работать с экспортом и импортом Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало, как проходило обсуждение этого вопроса.