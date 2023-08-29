Тюменские строители заключат контракты с турецкими компаниями

Торгово-промышленная палата Тюменской области проведет бизнес-миссию в Турцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Главной темой новой бизнес-миссии тюменцев в Турцию станет промышленное и гражданское строительство Фото:

Тюменские строители отправятся с бизнес-миссией в Турцию в поисках новых контрактов. Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области.

«Торгово-промышленная палата Тюменской области планирует провести большую серию мероприятий для развития внешней торговли региона. Среди прочих, запланирована бизнес-миссия строительных компаний в Турцию. Поездка состоится в первых числах октября 2023 года», — говорится в сообщении.

Как пояснила URA.RU директор центра внешнеэкономической деятельности тюменской ТПП Екатерина Ульянцева, состав будущей делегации пока не обсуждался. Предыдущая поездка в Турцию, которая прошла в начале августа 2023 года, так же пока не принесла результатов. «Наши предприниматели стремятся заключить контракты, но пока никакой информации об этих контрактах после прошлой поездки у нас нет», — пояснила Ульянцева.

Так же она добавила, что пока единственным ощутимым результатом предыдущей бизнес-миссии стал список контактов турецких логистических компаний, готовых работать с экспортом и импортом Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало, как проходило обсуждение этого вопроса.

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Тюменские строители отправятся с бизнес-миссией в Турцию в поисках новых контрактов. Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области. «Торгово-промышленная палата Тюменской области планирует провести большую серию мероприятий для развития внешней торговли региона. Среди прочих, запланирована бизнес-миссия строительных компаний в Турцию. Поездка состоится в первых числах октября 2023 года», — говорится в сообщении. Как пояснила URA.RU директор центра внешнеэкономической деятельности тюменской ТПП Екатерина Ульянцева, состав будущей делегации пока не обсуждался. Предыдущая поездка в Турцию, которая прошла в начале августа 2023 года, так же пока не принесла результатов. «Наши предприниматели стремятся заключить контракты, но пока никакой информации об этих контрактах после прошлой поездки у нас нет», — пояснила Ульянцева. Так же она добавила, что пока единственным ощутимым результатом предыдущей бизнес-миссии стал список контактов турецких логистических компаний, готовых работать с экспортом и импортом Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало, как проходило обсуждение этого вопроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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