Тюменцы объединяются в дружины для защиты детей от мигрантов

Мигранты пугают детей на спортплощадках в Тюмени

29 августа 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Тюменцы «дежурят» на детских и спортивных площадках, чтобы туда не приходили посторонние Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители заречных микрорайонов начали объединяться в дружины для защиты детских и спортивных площадок от посторонних. В том числе, мигрантов из стран СНГ. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, это связано с тем, что на футбольные поля, расположенные в заречной части Тюмени, приходят посторонние мужчины, которые не дают играть детям. «В заречной части Тюмени много новых микрорайонов. Там есть, например, футбольные поля, куда нередко приходят взрослые мужчины, приехавшие из различных стран СНГ. В футбол могут играть до полуночи. А дети стоят и ждут своей очереди. Которая очень часто до них просто не доходит. Поэтому, да, тюменцы стали выходить на прогулку вместе с детьми, чтобы они могли спокойно играть там, где они должны играть», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что дружинники ведут себя корректно и не нарушают законодательства РФ. «Никто ни на кого с кулаками не бросается. Спорные ситуации разрешаются на словах. Мужчины объясняют, что спортивные площадки созданы, в первую очередь, для детей и организации их досуга. К их словам гости, как правило, прислушиваются», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что тюменцы начали объединяться в дружины, чтобы отгонять от многоэтажек наркоманов и дилеров, которые делают «закладки». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители заречных микрорайонов начали объединяться в дружины для защиты детских и спортивных площадок от посторонних. В том числе, мигрантов из стран СНГ. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, это связано с тем, что на футбольные поля, расположенные в заречной части Тюмени, приходят посторонние мужчины, которые не дают играть детям. «В заречной части Тюмени много новых микрорайонов. Там есть, например, футбольные поля, куда нередко приходят взрослые мужчины, приехавшие из различных стран СНГ. В футбол могут играть до полуночи. А дети стоят и ждут своей очереди. Которая очень часто до них просто не доходит. Поэтому, да, тюменцы стали выходить на прогулку вместе с детьми, чтобы они могли спокойно играть там, где они должны играть», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что дружинники ведут себя корректно и не нарушают законодательства РФ. «Никто ни на кого с кулаками не бросается. Спорные ситуации разрешаются на словах. Мужчины объясняют, что спортивные площадки созданы, в первую очередь, для детей и организации их досуга. К их словам гости, как правило, прислушиваются», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что тюменцы начали объединяться в дружины, чтобы отгонять от многоэтажек наркоманов и дилеров, которые делают «закладки».