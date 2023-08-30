Депутат Госдумы объяснила, как матерям-одиночкам получить больше выплат

Депутат Стенякина предложила лишать родительских прав отцов, не платящих алименты

30 августа 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Выплаты могут получить только признанные матери-одиночки, отметила Екатерина Стенякина Фото: Размик Закарян © URA.RU Матери-одиночки могут получить дополнительные пособия от государства, если смогут доказать неучастие отца ребенка в их жизни. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «К большому сожалению, в России не редки ситуации, когда женщина или мужчина воспитывают ребенка самостоятельно и не получают установленной помощи от государства, поскольку отец (мать) известны и юридически ими являются. Однако от добровольной материальной помощи или выплаты алиментов всячески уклоняются. В таком случае необходимо поступать в рамках действующих норм. Следует установить и доказать факт неисполнения вторым родителем своих обязанностей по материальному обеспечению ребенка. После чего обратиться в суд с ходатайством о лишении его родительских прав. Это позволит получить официальный статус матери/отца-одиночки. После родитель сможет претендовать на соответствующие социальные гарантии со стороны государства», — отметила Екатерина Стенякина. При этом депутат Госдумы добавила, что отцы, воспитывающие самостоятельно ребенка, могут также, как и женщины, получить материнский капитал. «По действующим нормам, программой маткапитала могут воспользоваться даже те женщины, которые воспитывают одного ребенка. Такие изменения в федеральный закон были приняты и начали действовать с 1 января 2020 года. Кстати, все эти меры также распространяются и на отцов-одиночек», — подчеркнула Стенякина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Матери-одиночки могут получить дополнительные пособия от государства, если смогут доказать неучастие отца ребенка в их жизни. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «К большому сожалению, в России не редки ситуации, когда женщина или мужчина воспитывают ребенка самостоятельно и не получают установленной помощи от государства, поскольку отец (мать) известны и юридически ими являются. Однако от добровольной материальной помощи или выплаты алиментов всячески уклоняются. В таком случае необходимо поступать в рамках действующих норм. Следует установить и доказать факт неисполнения вторым родителем своих обязанностей по материальному обеспечению ребенка. После чего обратиться в суд с ходатайством о лишении его родительских прав. Это позволит получить официальный статус матери/отца-одиночки. После родитель сможет претендовать на соответствующие социальные гарантии со стороны государства», — отметила Екатерина Стенякина. При этом депутат Госдумы добавила, что отцы, воспитывающие самостоятельно ребенка, могут также, как и женщины, получить материнский капитал. «По действующим нормам, программой маткапитала могут воспользоваться даже те женщины, которые воспитывают одного ребенка. Такие изменения в федеральный закон были приняты и начали действовать с 1 января 2020 года. Кстати, все эти меры также распространяются и на отцов-одиночек», — подчеркнула Стенякина.