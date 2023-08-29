В тюменской полиции готовится громкая отставка

Начальник тюменского ОБЭПа Похиленко готовится к увольнению
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полицейский, шеврон полиция
Начальник тюменского УБЭПиПК вынужден оставить должность Фото:

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области Алексей Похиленко в ближайшее время оставит должность. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее в указанном отделе полиции прошла проверка, организованная управлением собственной безопасности центрального главка МВД России.

«Насколько мне известно, Похиленко недавно взял продолжительный отпуск. В ближайшее время он планирует написать рапорт об увольнении из управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В июле 2023 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что службой собственной безопасности центрального главка ведомства организована проверка управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области. Поводом для ее проведения стала информация о неправомерных действиях сотрудников указанного отдела полиции.

В пресс-службу УМВД по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец планирует уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. По данным источников URA.RU, в течение года высокопоставленный силовик перенес как минимум две операции.

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Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области Алексей Похиленко в ближайшее время оставит должность. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее в указанном отделе полиции прошла проверка, организованная управлением собственной безопасности центрального главка МВД России. «Насколько мне известно, Похиленко недавно взял продолжительный отпуск. В ближайшее время он планирует написать рапорт об увольнении из управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В июле 2023 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что службой собственной безопасности центрального главка ведомства организована проверка управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области. Поводом для ее проведения стала информация о неправомерных действиях сотрудников указанного отдела полиции. В пресс-службу УМВД по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец планирует уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. По данным источников URA.RU, в течение года высокопоставленный силовик перенес как минимум две операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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