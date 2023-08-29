В Санкт-Петербурге похоронили соратника Пригожина

В Санкт-Петербурге захоронили 47-летнего Валерия Чкалова с позывным «Ровер», который летел в одном самолете с Евгением Пригожиным. Об этом пишет telegram-канал «Кровавая барыня».
«На Северном кладбище похоронили одного из сподвижников Пригожина — Валерия Чекалова. Он был тесно связан с компаниями Пригожина, в СМИ его называют „логистом“», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что Чекалов руководил компанией Пригожина «Евро полис», основным направлением деятельности которой было обеспечение питанием военных. Фирма имела миллиардные контракты в Сирии.
Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy. Среди пассажиров были основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, командир группы Дмитрий Уткин, Валерий Чекалов и еще семь человек. Подробности катастрофы — в сюжете URA.RU.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.