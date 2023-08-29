В Санкт-Петербурге похоронили соратника Пригожина В Санкт-Петербурге похоронили Валерия Чекалова, который летел с Пригожиным 29 августа 2023 в 17:50 Размер текста - 17 + В северной столице похоронили 47-летнего Валерия Чекалова Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина В Санкт-Петербурге захоронили 47-летнего Валерия Чкалова с позывным «Ровер», который летел в одном самолете с Евгением Пригожиным. Об этом пишет telegram-канал «Кровавая барыня». «На Северном кладбище похоронили одного из сподвижников Пригожина — Валерия Чекалова. Он был тесно связан с компаниями Пригожина, в СМИ его называют „логистом“», — говорится в сообщении. Сообщается также, что Чекалов руководил компанией Пригожина «Евро полис», основным направлением деятельности которой было обеспечение питанием военных. Фирма имела миллиардные контракты в Сирии. Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy. Среди пассажиров были основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, командир группы Дмитрий Уткин, Валерий Чекалов и еще семь человек. Подробности катастрофы — в сюжете URA.RU. В Санкт-Петербурге захоронили 47-летнего Валерия Чкалова с позывным «Ровер», который летел в одном самолете с Евгением Пригожиным. Об этом пишет telegram-канал «Кровавая барыня». «На Северном кладбище похоронили одного из сподвижников Пригожина — Валерия Чекалова. Он был тесно связан с компаниями Пригожина, в СМИ его называют „логистом“», — говорится в сообщении. Сообщается также, что Чекалов руководил компанией Пригожина «Евро полис», основным направлением деятельности которой было обеспечение питанием военных. Фирма имела миллиардные контракты в Сирии. Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy. Среди пассажиров были основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, командир группы Дмитрий Уткин, Валерий Чекалов и еще семь человек. Подробности катастрофы — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям