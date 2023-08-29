В Санкт-Петербурге похоронили соратника Пригожина

В Санкт-Петербурге похоронили Валерия Чекалова, который летел с Пригожиным
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Бывший штаб ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург и Северное кладбище в Березовском. Екатеринбург, похоронные венки, северное кладбище, чвк вагнер
В северной столице похоронили 47-летнего Валерия Чекалова Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Санкт-Петербурге захоронили 47-летнего Валерия Чкалова с позывным «Ровер», который летел в одном самолете с Евгением Пригожиным. Об этом пишет telegram-канал «Кровавая барыня».

«На Северном кладбище похоронили одного из сподвижников Пригожина — Валерия Чекалова. Он был тесно связан с компаниями Пригожина, в СМИ его называют „логистом“», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что Чекалов руководил компанией Пригожина «Евро полис», основным направлением деятельности которой было обеспечение питанием военных. Фирма имела миллиардные контракты в Сирии.

Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy. Среди пассажиров были основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, командир группы Дмитрий Уткин, Валерий Чекалов и еще семь человек. Подробности катастрофы — в сюжете URA.RU.

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В Санкт-Петербурге захоронили 47-летнего Валерия Чкалова с позывным «Ровер», который летел в одном самолете с Евгением Пригожиным. Об этом пишет telegram-канал «Кровавая барыня». «На Северном кладбище похоронили одного из сподвижников Пригожина — Валерия Чекалова. Он был тесно связан с компаниями Пригожина, в СМИ его называют „логистом“», — говорится в сообщении. Сообщается также, что Чекалов руководил компанией Пригожина «Евро полис», основным направлением деятельности которой было обеспечение питанием военных. Фирма имела миллиардные контракты в Сирии. Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy. Среди пассажиров были основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, командир группы Дмитрий Уткин, Валерий Чекалов и еще семь человек. Подробности катастрофы — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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